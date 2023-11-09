الإعلام الحكومي في غزة: 60 مدرسة خرجت من الخدمة

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس.



وأمس الأربعاء، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن نحو 50 من مباني الوكالة -بينها مدارس- تضررت بسبب الحرب.

