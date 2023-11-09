الإعلام الحكومي في غزة: 60 مدرسة خرجت من الخدمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس.
وأمس الأربعاء، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن نحو 50 من مباني الوكالة -بينها مدارس- تضررت بسبب الحرب.
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