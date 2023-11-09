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لهذا السبب.. 'غاز الضحك' ممنوع في بريطانيا

11/9/2023 2:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستكون كلفة الضحك الهستيري الذي يسببه أكسيد النيتروز، والمعروف باسم "غاز الضحك" غالية بدءا من اليوم في بريطانيا حيث دخل قرار حظر تعاطيه أو حيازته حيز التطبيق، وستقوم السلطات بموجبه بمعاقبة من تضبطهم أثناء إنتاجه أو توفيره أو بيعه بالسجن لفترات طويلة.


وانتشرت المادة، التي تسبب الشعور بالاسترخاء والانفصال عن الواقع، خاصة بين الشباب، وتعتبر الحكومة أن ذلك تسبب في ظهور سلوكيات مزعجة في المجتمع وتشكل خطرا على الصحة.

وذكر وزير شؤون الشرطة كريس فيلب في بيان: "استخدام هذه المادة في الأماكن العامة تسبب لفترة طويلة في سلوك معاد للمجتمع بما يشكل آفة للمجتمعات وهو أمر لن نقبل به".


وبموجب هذا الحظر الجديد، يواجه من يسيئون استخدام غاز الضحك باستمرار فرض الغرامات أو السجن لمدة تصل إلى عامين، مع مضاعفة عقوبة السجن القصوى إلى 14 عاما للإتجار في هذه المادة.


ويستثنى من هذا الحظر استخدامه للأغراض المشروعة بما في ذلك الرعاية الصحية وطب الأسنان وفي الصناعات الأخرى.
وصرحت الحكومة إنه ليس من الضروري الحصول على تراخيص لاستخدامه حينها، لكن سيتعين على المستخدمين إثبات "حيازته بشكل قانوني" وأنه ليس للتعاطي.

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