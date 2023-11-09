ميزانية روسيا تبين تحسنا في أكتوبر مع ارتفاع أسعار النفط

(MENAFN
) تشهد روسيا أخبارًا جيدة على الجبهة المالية. أعلنت وزارة المالية الروسية مؤخرًا أن العجز في ميزانية البلاد يستمر في التقلص، وهناك عدة عوامل تسهم في هذا الاتجاه الإيجابي. يعتبر ارتفاع أسعار النفط من بين المساهمين الرئيسيين والذي ساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية. كما ساهم تراجع الروبل الروسي ودفعات الضرائب الفصلية الدورية أيضًا في تقليل العجز في الميزانية.
كما بلغ العجز في الميزانية للعشرة أشهر الأولى من هذا العام مبلغ 1.24 تريليون روبل، ما يعادل تقريبًا 13.45 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر، أو 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي). وقد سجل هذا تحسنًا ملموسًا مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ العجز 1.7 تريليون روبل، أو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعزى هذه التطورات المالية الإيجابية إلى حد كبير إلى الارتفاع الكبير بنسبة 27.5 بالمئة في إيرادات النفط والغاز في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من انخفاض بنسبة 26.3 بالمئة في هذه الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022.
كذلك أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بقوة عن تأكيده على قوة الاقتصاد الروسي، حتى في مواجهة العقوبات الغربية التي أثرت على أسعار النفط الروسي. ومع ذلك، أدى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، نتيجة الصراع في أوكرانيا بشكل رئيسي، إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في مختلف مجالات الميزانية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. يجدر بالذكر أن الإنفاق على الدفاع من المتوقع أن يشكل ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق الميزاني في عام 2024، وفقًا لمخططات مالية مسودة تم نشرها في أيلول.
في حين أظهرت البيانات الاقتصادية بداية للتعافي في صادرات المنتجات البترولية الروسية في الوقت نفسه، وذلك بفضل زيادة صادرات الوقود. تلي هذه الاتجاهات الإيجابية انخفاضًا سابقًا في صادرات مثل هذه المنتجات نتيجة القيود المفروضة على صادرات الديزل وأعمال الصيانة الدورية في مصافي النفط.
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