رينو ونيسان يعلنون شراكة متجددة وبداية جديدة

(MENAFN
) أطلقت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو وشريكتها اليابانية نيسان تحالفهما المجدد بخطوة هامة. تمثل هذه الخطوة نقطة تحول بارزة في شراكتهما التي دامت لمدة 24 عامًا وشهدت العديد من التحديات. جاءت هذه القرار بعد إعلان الشركتين اتفاقًا في فبراير لإعادة هيكلة شراكتهما، والتي تشمل أيضًا شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي، مما جعل الوضع متوازنًا بشكل أكبر بعد أن أقلّت رينو من سيطرتها السابقة.
كما أكدت الشركتين العملاقتين في مجال صناعة السيارات في بيان مشترك: "بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية، سيدخل "اتفاق التحالف الجديد" بين مجموعة رينو ونيسان حيز التنفيذ اليوم." وشدد جان-دومينيك سينار، رئيس التحالف، على أهمية هذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه "يمهد الطريق لشراكة جديدة وعادلة وطويلة الأمد وفعالة ستوفر قيمة لكل عضو في التحالف ولجميع مساهمينا."
كذلك تعود جذور هذه الشراكة إلى عام 1999 عندما لعبت رينو دورًا بارزًا في إنقاذ نيسان من الافلاس، مما سجّل بداية تعاونهما. وفي عام 2016، انضمت شركة ميتسوبيشي موتورز إلى هذا التحالف، مع نيسان الذي اقتنى حصة بنسبة 34 في المئة في منافستها اليابانية التي كانت تواجه صعوبات في ذلك الوقت.
في حين يمثل الإطلاق الرسمي لهذا التحالف المجدد بداية جديدة في تعاونهما المتواصل. وهو يؤكد على التزامهما بالنجاح المتبادل والقدرة على التكيف في منظر صناعة السيارات المتغير باستمرار.
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