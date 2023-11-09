أسواق الأسهم الأوروبية تنخفض مع مراقبة المستثمرين للتطورات الاقتصادية عن كثب

(MENAFN
) شهدت الأسواق الأوروبية يومًا مليئًا بالأحداث، حيث شهدت قيم الأسهم انخفاضًا واضحًا، وذلك بشكل خاص بالنسبة لشركات التأمين والمؤسسات المالية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 في المئة، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض لليوم الثالث على التوالي.
كما شهد قطاع التأمين يومًا صعبًا بشكل خاص، حيث انخفضت قيم الأسهم بنسبة 1.2 في المئة، بسبب انخفاض بنسبة 6 في المئة في أسهم شركة سويس لايف هولدينج، التي كانت المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض.
كذلك تترقب كل الأعين الآن خطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يقدم رؤيته حول مستقبل أسعار الفائدة، وذلك بعد تلميحات إيجابية من بعض المسؤولين بشأن التحسن الاقتصادي. وفي وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن تلقي كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كلمة، مما يزيد من الترقب في السوق. ولم تمر مجموعة السوبرماركت أهولد ودلهايز بيوم جيد، حيث انخفضت قيم أسهمها بنسبة 5.9 في المئة. والسبب في ذلك هو تخفيض توقعاتها لأرباح عام 2023 وإشارتها إلى هوامش ربحية ضعيفة في الولايات المتحدة.
في حين واجه مصرف إيه.بي.إن أمرو نفس المصير، حيث هوت قيم أسهمه بنسبة 7.5 في المئة، بشكل رئيسي بسبب عدم تلبية دخل الفائدة الصافي في الربع الثالث توقعات المحللين. وتُذكّر هذه التحولات في السوق بأن سوق الأسهم يعكس رقصة معقدة بين البيانات الاقتصادية وأداء الشركات وعواطف المستثمرين. إنه يوم حيث يسود الحذر والتفكير الاستراتيجي.
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