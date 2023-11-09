تجارة الصين تظهر مرونة استثنائية في مناظر عالمية معقدة

(MENAFN
) تتعامل الصين مع مناظر عالمية معقدة، حيث أظهرت تجارتها الخارجية مرونة ملحوظة. وسجلت الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام زيادة معتدلة بنسبة 0.03 في المئة في حجم مجموع الواردات والصادرات من السلع، حيث بلغت قيمة إجمالية تجارتها ما يقرب من 34.32 تريليون يوان، ما يعادل تقريبًا 4.78 تريليون دولار أمريكي.
كما سجلت زيادة بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 19.55 تريليون يوان فيما يتعلق بالصادرات، بينما شهدت الواردات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5 في المئة، حيث وصلت إلى 14.77 تريليون يوان. وفي شهر أكتوبر، استمرت تجارة الصين الخارجية في الازدياد، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 3.54 تريليون يوان. تُظهر هذه الأرقام أن اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) استمر كأكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 0.9 في المئة لتصل إلى 5.23 تريليون يوان. في المقابل، شهدت التجارة مع الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 1.6 في المئة، بينما انخفضت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 7.6 في المئة.
كذلك شهدت التجارة مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق زيادة بنسبة 3.2 في المئة. وتحلل البيانات بعمق لتكشف عن أن صادرات الصين من الآلات والمنتجات الإلكترونية شهدت نموًا جيدًا بنسبة 2.8 في المئة، مما يشير إلى الطلب القوي على هذه القطاعات. علاوة على ذلك، شهدت صادرات السيارات الصينية زيادة مذهلة بنسبة 88.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، مما يظهر الإقبال العالمي على السيارات المصنوعة في الصين.
في حين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في عام 2023 إلى 5.4 في المئة، حيث أشار الصندوق إلى انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي كأسباب لهذا التوقع المتفائل. كما توقع الصندوق أيضًا نمو اقتصاديًا بنسبة 4.6 في المئة للصين في عام 2024.
وتُظهر هذه التوقعات الجيدة التفاني والجهود التي تقوم بها الصين للتعافي من التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد حددت الصين هدف نمو بنسبة حوالي 5 في المئة لهذا العام، مما يشير إلى تعافٍ مستدام بعد تراجع الاقتصاد نتيجة لتأثير الجائحة. وقد اتخذت الحكومة الصينية عدة تدابير تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات المالية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أجرى بنك الشعب الصيني عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 353 مليار يوان لضمان توفير السيولة الكافية. تجسد هذه المبادرات جماعيًا التزام الصين بالحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار في منظر عالمي معقد.
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