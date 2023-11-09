أسعار الذهب تتراجع إلى أقل مستوياتها في 3 أسابيع

(MENAFN
) لقد كان يومًا مثيرًا بالنسبة لعشاق الذهب, اذ سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا، حيث تراوحت حول أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع. ووراء هذا التراجع يكمن انخفاض الطلب على الأصول الآمنة، وهو ظاهرة تحدث غالبًا نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي للولايات المتحدة، للحصول على بعض الوضوح حول أسعار الفائدة.
كما شهدت معاملات الذهب الفورية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 في المئة، في تمام الساعة 03:37 صباحًا بتوقيت جرينتش، حيث بلغت أسعار المعدن النفيس 1,948.39 دولار للأوقية. ويأتي هذا الهبوط بعدما سجل الذهب أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر. بالمثل، تراجعت عقود الذهب الأمريكية بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 1,953.50 دولار.
كذلك شهدنا تبني عدد من المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متوازنًا حول ما قد يقوم به البنك المركزي في الفترة المقبلة. وقد جعلوا من الواضح أنهم يولون اهتمامًا خاصًا لبيانات الاقتصاد وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. بالإثارة، لم يتطرق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى سياسته النقدية أو التوقعات الاقتصادية خلال مؤتمر عُقد يوم الأربعاء. ولكنه من المقرر أن يلقي كلمة جديدة اليوم الخميس بتاريخ 9 نوفمبر، لذا الجميع يترقب ذلك بشغف.
في حين يجب أن نتذكر أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الذهب أكثر جاذبية كأصل، حيث أنه لا يُولد عوائد مثل الفوائد أو الأرباح. وفقًا لاحتمال مؤخرًا، تمكنت أسعار الذهب من تخطي عتبة 2,000 دولار للأوقية للمرة الأخيرة، بفضل التصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما زاد من الطلب على الأصول الآمنة. أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.5 في المئة في معاملات الفور، حيث بلغت 22.41 دولار للأوقية، بينما شهد البلاتين زيادة بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 869.70 دولار للأوقية. تُظهر هذه التقلبات في أسعار المعادن الثمينة التفاعل المعقد بين الأحداث العالمية ومشاعر المستثمرين والعوامل الاقتصادية في عالم الأمور المالية الحديث.
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