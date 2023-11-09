HUNA تكشف عن التفاصيل الأولية للبرنامج الثقافي المبتكر الدائم برعاية معرض "آرت دبي"

(MENAFN
- Sheila Tobias)
دبي، الامارات العربية المتحدة، 9 نوفمبر 2023: أعلنت شركة HUNA، الشركة الرائدة في تطوير نمط الحياة المعاصرة في دبي، عن التفاصيل الأولية لبرنامجها الثقافي المرتقب. تم تصميم برنامج HUNA الثقافي لخلق تجارب فنية لا تُنسى ومخصصة على مدار العام لسكان مشاريع HUNA، للاحتفال بالإبداع وتبادل الثقافات. يتم تنظيم برنامج HUNA الثقافي برعاية معرض "آرت دبي"، المنصة الدولية الرائدة للفنون والفنانين من منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي، ويعزز برنامج HUNA الثقافي استعراض المواهب الفنية في الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز ثقافي رائد واحتضان التجارب الثقافية وإثراءها.
تم الكشف عن التفاصيل الأولية لبرنامج HUNA الثقافي في حدث خاص أقيم في مشروع "ذا فولد"، المجمع السكني الجديد من تطوير شركة HUNA والذي تم انجازه في شهر يوليو 2023، ويقع في قلب منطقة جميرا. وحضر حفل الإطلاق شخصيات ثقافية بارزة إلى جانب كبار المهندسين المعماريين من المنطقة، الذين عقدوا حلقة نقاشية لاستكشاف كيفية استجابة الهندسة والتصميم المعماري للاحداث التاريخية والثقافية والاوضاع الراهنة، وكيفية ترجمتها لتناسب احتياجات الإنسان وقيمه وسلوكياته. وتحدث في الحفل كل من: طارق خياط، المهندس المعماري الشهير ومصمم مشروعي "ذا فولد"و"إتش ريزيدنس"، وروس لوفجروف، المبدع والباحث التجريبي ومطور التكنولوجيا الذي يملك المهارات في المزج بين التصميم والطبيعة والفن، وأريانا بافوسو، المؤسسة المشاركة في شركة "AB+AC" للهندسة، المعروفة بنشاطها في تعزيز إيجابية الحياة المجتمعية من خلال التمدن والهندسة والتصميم.
يشتمل برنامج HUNA الثقافي على تجارب مخصصة تمزج بين الفن البصري والأداء والموسيقى وفنون الطهي، ويعكس التزام شركة أ.ر.م. القابضة في إثراء المشهد الثقافي في دبي وتوفير منصة للمقيمين للمشاركة وبث روح الإلهام والتعبير الفني. ينظم معرض "آرت دبي" سلسلة من التجارب المصممة خصيصًا للاحتفال بمجتمع متجذر في الفن والفنون وتعد بأن تكون مصدر للإلهام والتشجيع. كما سيكون للبرنامج جدول فعاليات على مدار العام يمزج ما بين الفن والنقاشات القيمة والتجارب التفاعلية، ويضم حلقات نقاشية مثيرة للفكر من قبل شخصيات بارزة، وتتناول موضوعات من الثقافة إلى التكنولوجيا والمزيد، وتكملها العروض الفنية التي من شأنها تحويل شركة HUNA إلى مركز ثقافي رائد. ومن أبرز المعالم حديقة HUNA للمنحوتات في مشروع "إتش ريزيدنس"، والتي ستظهر لأول مرة بالتزامن مع معرض "آرت دبي" لعام 2024، الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024. وتم تصميم المساحة لتكون ملاذاً ثقافياً لإلهام فن الرواية في طرح القصص التاريخية والتراثية، وتعزيز العلاقات بين افراد المجتمع.
تقوم شركة HUNA بإعادة تعريف مفهوم المساحات السكنية من خلال غرس مفاهيم الثقافة والفن والمجتمع في كل مشروع تطوره. ويعد مشروعي HUNA الجديدين، "ذا فولد" و"إتش ريزيدنس"، تجسيدًا معماريًا لرؤية HUNA الطموحة، حيث توفر للمقيمين أسلوب حياة فاخرًا وغنيًا ثقافيًا. وتضمن الشراكة مع معرض "آرت دبي" أن المجمعات السكنية لشركة HUNA ليست مجرد مساحات سكنية وحسب، بل مراكز للتبادل الثقافات والتعبير عن الفن والفنون. كما يتمتع سكان مجمعات HUNA السكنية بإمكانية الحضور الحصري إلى الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية لتعزيز نمط الحياة التي تتشابك مع الفن والثقافة والراحة.
وبهذه المناسبة قال عمران شاه، المدير العام لعمليات التأجير التجارية في أ.ر.م. القابضة: "تعتبر طموح شركة HUNA محفزًا لإثراء الخبرات، والقيمة الفنية للشؤون الثقافية، ومطورة للمجمعات السكنية حيث يكون كل يوم عبارة احتفالية بالحياة. لقد كانت رحلتنا لدى HUNA دائمًا مدفوعة برؤية فريدة، بهدف رفع مستوى الحياة اليومية من خلال الفن والمجتمع. ونحن نؤمن تصميم المساحات السكنية التي ليست مجرد مباني فحسب، ولكن وجهات استثنائية حيث تلتقي الثقافة مع الإبداع. ومشروعينا، "ذا فولد" و"إتش ريزيدنس"، هما بمثابة شهادة على هذه الفلسفة الفريدة، التي تجسد مزيجا من الفخامة والفن وروح المجتمع. فنحن نعمل على تعزيز النظام البيئي الثقافي، من خلال تعاوننا مع معرض "آرت دبي". ويعد برنامج HUNA الثقافي تعبيراً حيوياً عن التزامنا بالإثراء الثقافي والمشاركة المجتمعية."
ومن طرفها قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمعرض "آرت دبي"، القيمة الفنية لبرنامج HUNA الثقافي: "يسر إدارة معرض "آرت دبي" رعاية برنامج HUNA الثقافي، الاحتفالية الحقيقية بالإبداع والابتكار والتبادل بين الثقافات. ويوضح هذا البرنامج الالتزام المشترك بين HUNA و"آرت دبي" بتقديم تجارب ثقافية عالمية، ورعاية المجتمعات الإبداعية، وإبراز أفضل المواهب الفنية في الإمارات."
سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول برنامج HUNA الثقافي في أوائل عام 2024.
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