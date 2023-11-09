استمتع بتجربة إثارة كرة القدم في الاختبار التجريبي المفتوح للعبة كابتن تسوباسا: إيس " Captain Tsubasa: Ace"

(MENAFN
- Topic News Media) انضم إلى كابتن تسوباسا في سعيك لتحقيق أحلامك الكروية الأصلية، قم بالتسجيل المسبق الآن على جوجل بلاي ومتجر التطبيقات
استعد في 6 نوفمبر 2023 - لمغامرة كروية مليئة بالحماس والإثارة، حيث يسر فريق دينا "DeNA" وهو المالك لحقوق لعبة كابتن تسوباسا: إيس، أن يعلن عن إطلاق الاختبار التجريبي المفتوح لهذه اللعبة المحمولة والمرخصة رسميًا. مع أكثر من مليون تسجيل مسبق حول العالم، يمكن للاعبين أن يتوقعوا تلقي مكافآت إضافية ومواد عند إطلاق اللعبة. تنتظر جميع اللاعبين مكافآت مثيرة. سجّل مسبقًا الآن على متجر جوجل بلاي ومتجر التطبيقات.
تحتفل سلسلة المانغا اليابانية الشهيرة كابتن تسوباسا التي أنشأها يويتشي تاكاهاشي، بالتركيز المكثف على رياضة كرة القدم، حيث تتتبع رحلة تسوباسا أوزورا وأصدقائه. بوجود أكثر من 90 مليون نسخة موزعة حتى عام 2023، لعبت هذه السلسلة دورًا هامًا في زيادة شعبية كرة القدم وإلهام اللاعبين الحقيقيين للسعي لتحقيق أحلامهم. في عام 2005، حلت سلسلة الأنمي كابتن تسوباسا في المركز الحادي والأربعين في قائمة أفضل 100 سلسلة أنمي، مما أكد على مكانتها كسلسلة كلاسيكية محبوبة.
الترخيص الرسمي للملكية الفكرية: انبثق حلم كرة القدم!
تواصل لعبة كابتن تسوباسا: إيس إرث السلسلة مع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد مذهلة، تجسد اللحظات الأيقونية لتسوباسا أوزورا، وكوجيرو هيوغا، وجينزو واكاباياشي. يمكن للاعبين الذين يسجلون في هذه اللعبة، أن يقودوا هؤلاء اللاعبين المشهورين على أرض الملعب، يتصارعون بشغف يدفعهم حبهم لهذه اللعبة، وتطلَعهم لكل انتصار يحققونه بجدارة.
معارك يدوية، تشكيلات تكتيكية وخيارات لعب متنوعة
تقدم لعبة كابتن تسوباسا: إيس تجربتي لعب مختلفتين وهما دريم ليغ وإيس دويل. تركز دريم ليغ على التشكيلات التكتيكية، بينما يركز إيس دويل على العمل الفعلي في الوقت الحقيقي. وكلما درّب اللاعبون لاعبيهم، فإن المسارات التطويرية المختلفة لنفس اللاعب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء الفريق على أرض الملعب واستراتيجيات استخدام مهاراته. سواء كنت لاعبًا نشطًا ومحبًا للعب اليديوي، أو تميل إلى التكتيك، فإن كلا الوضعين يوفران طرقًا فريدة للاستمتاع.
القائمة الكاملة للفريق وانضمام اللاعبين الأيقونيين لأول مرة!
يمكن للمعجبين أن يتوقعوا رؤية نمو الشخصيات المحبوبة مثل تسوباسا أوزورا، وكوجيرو هيوغا، وتارو ميساكي، وتاكيشي إيشيزاكي، من صغرهم حتى البلوغ. ستظهر هذه الشخصيات التي تجسد شغف الشباب بشكل متتالي في لعبة كابتن تسوباسا: إيس بالإضافة إلى ذلك، سينضم المزيد من اللاعبين الأقوياء إلى الفريق، مما يزيد من الإثارة. اتبع خطى هؤلاء الأساطير وعش ثانية تطور رحلة اللعب لشخصيات مثل تسوباسا أوزورا على مستوى كرة القدم.
قصة كلاسيكية، ذكريات حماسية، ورسومات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة!
تعيد لعبة كابتن تسوباسا: إيس إنشاء تفاصيل القصة المميزة بإخلاص. تحتوي هذه اللعبة على تلك اللحظات الذهبية لمطاردة الأحلام، والاحتفال بجمال الشباب، ومشاهد أخرى محبوبة برسومات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة. انغمس في جوهر السلسلة والعواطف المرتبطة بها، وانضم إلينا في سعينا لتحقيق حلمنا الكروي المشترك والمليء بالحماس.
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