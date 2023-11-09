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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم

11/9/2023 1:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر طبية في مستشفى بيت جالا، اليوم الخميس، استشهاد المواطن الفلسطيني محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم يوم أمس.
وكان 19 فلسطينيا أصيبوا أمس الأربعاء بالرصاص الحي إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم ومحاصرتها منزل المعتقل المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ.




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