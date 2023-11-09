استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت لحم

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر طبية في مستشفى بيت جالا، اليوم الخميس، استشهاد المواطن الفلسطيني محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم يوم أمس.
وكان 19 فلسطينيا أصيبوا أمس الأربعاء بالرصاص الحي إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم ومحاصرتها منزل المعتقل المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ.
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