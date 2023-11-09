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هيئة البث الاسرائيلية تكشف عن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة ايام في غزة

11/9/2023 1:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء إنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في غزة .
ونقلت مراسلة "RT " عن الهئية الرسمية بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.
وجاء إعلان الهئية الإسرائيلية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.
وذكر موقع "والا" العبري أن وبحسب الاقتراح المطروح فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.
جدير بالذكر أن نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أنه "لن يكون أي توقف لإطلاق النار ولن نسمح بدخول أي وقود إلى قطاع غزة"، وصرح بأنهم لن يتوقفوا قبل الانتصار في الحرب.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى".




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