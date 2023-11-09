الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة وجاري العمل على نقله للمملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عن تعرّض مواطن أردني في غزة لإصابة بليغة بسبب المعارك، موضحاً أنه يتلقى العلاج الآن في المستشفى الاندونيسي وجاري العمل على نقله للمملكة.



وأضاف القضاة، خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، أن هناك تنسيق وجسر جوي لإخلاء كل الأردنيين من غزة الراغبين بمغادرتها، موضحاً أنه تم حتى الآن إخلاء 260 أردنياً، من أصل 569 مواطناً.

ونوه إلى أنه بقي في غزة الآن قرابة 300 أردني، والخارجية على تواصل دائم معهم.



وبيّن القضاة أن عمليات الإخلاء مستمرة ولم تتوقف، وسيكون هناك طائرات ستذهب لإحضار أردنيين، مؤكداً على أن جلالة الملك أمر بجسر جوي مع غزة لإيصال المساعدات واخراج كل الأردنيين من هناك، ولن يتوقف العمل الا بإخراج كل الأردنيين الراغبين بذلك.

وقال القضاة، إن هناك فريق من الوزارة أمام بوابة رفح من الجانب المصري يستقبل الأردنيين الذين يتم إخلاؤهم ويقدم لهم المساعدات اللازمة.

وأكد على أن عمليات الإخلاء كانت صعبة، وتم العمل ضمن خلية واحدة مع مختلف الجهات، وكان هناك عدة خطط لعمليات الإخلاء، منها من خلال القاهرة ، ومن خلال العريش ومن خلال البحر، وكانت كل السيناريوهات على الطاولة .

وحول المستشفى الميداني، أكد أنه يعمل الآن بكل طاقته ويقدم الخدمات الطبية المختلفة لجميع الأشقاء في غزة.

وحول الجهود الأردنية الدبلوماسية، أوضح أن هناك جهد سياسي كبير، وتم توظيفه على المستوى العربي والعالمي، وهناك حراك مستمر، منوهاً اننا لن نتوقف إلى أن تتوقف الحرب وتنتهي هذه المأساة غير المسبوقة في غزة.