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نجا بأعجوبة.. أم تدهس طفلها في روسيا - فيديو

11/9/2023 1:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مرعب لحادثة دهس طفل في روسيا .


وفي المقطع المصور تظهر الأم وهي تصعد في سيارتها، في حين يفتح طفلها البالغ من العمر خمس سنوات باب السيارة ليصعد.

ويبدو أن الأم اعتقدت أن طفلها صعد في السيارة وانطلقت بها، لتشعر بأن السيارة دهست شيئا، وأدركت فورا انها دهست طفلها.
وخرجت الوالدة مسرعة لتتفقد طفلها ونسيت أن توقف فرامل السيارة التي اصطدمت بحائط على جانب الطريق.
وتقول تقارير إن الصبي نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح عديدة ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة.


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