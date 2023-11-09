نجا بأعجوبة.. أم تدهس طفلها في روسيا - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مرعب لحادثة دهس طفل في روسيا .
وفي المقطع المصور تظهر الأم وهي تصعد في سيارتها، في حين يفتح طفلها البالغ من العمر خمس سنوات باب السيارة ليصعد.
ويبدو أن الأم اعتقدت أن طفلها صعد في السيارة وانطلقت بها، لتشعر بأن السيارة دهست شيئا، وأدركت فورا انها دهست طفلها.
وخرجت الوالدة مسرعة لتتفقد طفلها ونسيت أن توقف فرامل السيارة التي اصطدمت بحائط على جانب الطريق.
وتقول تقارير إن الصبي نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح عديدة ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة.
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