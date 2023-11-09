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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

11/9/2023 1:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت صفارات الإنذار في ناحل عوز وكيسوفيم الإسرائيليتين بغلاف غزة، وفق مراسل الجزيرة.
يشار إلى أن عدد مستوطنات غلاف غزة يبلغ نحو 50 مستوطنة، وتمتد على مسافة 40 كيلومترا الفاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتديرها ما تسمى المجالس الإقليمية التي تتبع الحكومة الإسرائيلية، وعددها 3 مجالس.
وقد عززت إسرائيل سيطرتها على غلاف غزة لأهداف إستراتيجية بوصفه منطقة عازلة على طول الحدود البرية مع القطاع، ولكي تقطع إمكانية الاتصال الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، في محاولة منها لإجهاض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.




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