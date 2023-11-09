صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت صفارات الإنذار في ناحل عوز وكيسوفيم الإسرائيليتين بغلاف غزة، وفق مراسل الجزيرة.
يشار إلى أن عدد مستوطنات غلاف غزة يبلغ نحو 50 مستوطنة، وتمتد على مسافة 40 كيلومترا الفاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتديرها ما تسمى المجالس الإقليمية التي تتبع الحكومة الإسرائيلية، وعددها 3 مجالس.
وقد عززت إسرائيل سيطرتها على غلاف غزة لأهداف إستراتيجية بوصفه منطقة عازلة على طول الحدود البرية مع القطاع، ولكي تقطع إمكانية الاتصال الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، في محاولة منها لإجهاض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.
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