الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة للعمال جنوب جنين
التاريخ
11/9/2023 1:14:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال في بلدة برطعة جنوب جنين.
وقال مدير بلدية برطعة أحمد قبها لـ"وفا "، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل والمحلات التجارية، واعتقلت أكثر من 50 عاملا من الضفة الغربية وقطاع غزة متواجدين في البلدة
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