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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة للعمال جنوب جنين

11/9/2023 1:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال في بلدة برطعة جنوب جنين.

وقال مدير بلدية برطعة أحمد قبها لـ"وفا "، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل والمحلات التجارية، واعتقلت أكثر من 50 عاملا من الضفة الغربية وقطاع غزة متواجدين في البلدة

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