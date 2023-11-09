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بيع لوحة لبيكاسو بـ 140 مليون دولار بمزاد في نيويورك

11/9/2023 1:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بيعت تحفة بابلو بيكاسو "امرأة الساعة" التي تعود لعام 1932 بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك الأربعاء.

وهذا هو ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 4ر139 مليون دولار، بحسب دار سوذبيز للمزادات.

وفي عام 2015 ، تم بيع لوحة "نساء الجزائر" (النسخة أو) لبيكاسو في مزاد علني في كريستيز في نيويورك مقابل 179 مليون دولار.

وقالت سوذبيز إن اللوحة التي رسمت عام 1932، وهي صورة لعشيقته ماري تيريز والتر اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968. وعلقت فوق المدفأة في شقتها في نيويورك لسنوات عديدة.

ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.

وإلى جانب بيكاسو، سيتم بيع حوالي 120 عملا آخر في المزاد الذي يستمر يومين.

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