1200 مواطن ينضم للدفعة الثانية من «نافس» لـ «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي»



التحق أكثر من 1200 مواطن ومواطنة بالدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي للعام الأكاديمي الحالي والذي يأتي ضمن مبادرات برنامج "نافس" حيث يضم مجموعة واسعة من التخصّصات الطبية المتاحة عبر مؤسسات أكاديمية مرموقة في الدولة.

وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "يحظى القطاع الصحي في دولة الإمارات باهتمام بالغ، وتحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز منظومة صحية رائدة عالمية المستوى، تتميز بأفضل المرافق والخدمات الطبية، وبكوادر مؤهلة وناجحة وعلى درجة عالية من الكفاءة".

وأضاف: "حقق برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في إطار برنامج "نافس" إقبالاً كبيراً من المواطنين المقبلين على سوق العمل، ولاسيما في ظلّ تنامي الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهّلة في هذا القطاع، تستطيع المساهمة بفاعلية في تعزيزه وتطويره بما يواكب متطلّبات المستقبل في مختلف الميادين الصحية".

وأشار المزروعي إلى أن "هذا البرنامج يأتي في إطار تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الصحي الخاص الذي أثبت جدارته بما يمتلكه من مقوّمات تنافسية رائدة".

وتابع: "نتطلع إلى التحاق المزيد من أبنائنا بالدورات والبرامج التدريبية المتخصّصة التي يدعمها برنامج "نافس" في مختلف المجالات ومن ضمنها القطاع الصحي ".

وأضاف سعادته بأن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة التوطين في القطاع الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وعضوية عدد من الجهات المعنية والصحية في الدولة، "وقد جاء قرار سموه بتشكيل اللجنة بهدف إدارة تنفيذ خارطة طريق التوطين في القطاع الصحي لتحقيق مستهدفات التوطين المعتمدة للقطاع واعتماد تفاصيل المشروعات والمبادرات المدرجة في خارطة طريق التوطين القطاع الصحي بما فيها النطاق والمخرجات والمؤشرات وعوامل النجاح".

وقال سعادة أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية: "تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع برنامج "نافس" على توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للمواطنين في مختلف المجالات بهدف تسهيل حصولهم على وظائف مناسبة تلبي طموحاتهم، ويأتي برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي ليسهم في رفد القطاع الطبّي الخاص بجيل جديد من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية".

وأشار الى أن الوزارة استحدثت "عقد عمل مواطن دارس" وذلك "بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية، الملتحقين بالدراسة ضمن برنامج "تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي" إضافة للبرامج الأخرى المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، في القطاعات ذات الأولوية وفي الوظائف التخصصية، وكذلك مساعدة منشآت القطاع الخاص على تحقيق مستهدفات التوطين".

ومن المقرر احتساب المواطن الدارس المعيّن في المنشأة بعقد عمل مواطن دارس ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشأة، وحدّد القرار مجموعة ضوابط لـ "عقد مواطن دراس" من أبرزها أن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه.

وقال آل ناصر أنّ برنامج "نافس" استطاع أن يسهم في تأهيل العديد من المواطنين في مختلف التخصّصات الصحّية ضمن الدفعة الأولى من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي مشيرا الى أن "القطاع الصحي الخاص الذي ببيئة عمل رائدة ويضمّ مجموعة من أفضل المستشفيات والمراكز الصحية"، معربا في الوقت نفسه عن امله بأن تكون تجربة هؤلاء الطلبة ملهمةً للأجيال القادمة من الطلبة لكي يجدوا الفرص المهنية التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

تخصّصات البرنامج

وتتضمّن تخصّصات الدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي للعام الأكاديمي الحالي مجموعة واسعة من خيارات البرامج الصحية الأكاديمية والتخصصية المساندة، تتضمن برامج بكالوريوس لمدة أربع سنوات، وبرامج دبلوم لمدة سنتين، وتشمل تخصصات البكالوريوس: التمريض وطب الطوارئ وإدارة المعلومات الصحية وعلوم المختبرات الطبية والصيدلة، بالإضافة إلى التصوير التشخيصي الطبي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتخدير وعلوم المختبرات الطبية.

أما برامج الدبلوم فتشمل الدبلوم الفني في الصيدلة ودبلوم الخدمات الطبية الطارئة، ودبلوم مساعد رعاية صحية، بالإضافة إلى دبلوم مساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني مختبر.

ويتولّى تنفيذ هذه البرامج كلّ من كليات التقنيات العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة الفجيرة وجامعة عجمان وجامعة الخليج الطبية إلى جانب جامعة الشارقة وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة أبوظبي وكلية ليوا.

تجارب ملهمة

وعبّر مجموعة من الطلبة الملتحقين بالبرنامج عن طموحاتهم وأهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها ضمن القطّاع الصحي.

وقالت مريم المزروعي، طالبة صيدلة في جامعة الشارقة:“اخترتُ مجالاً واعداً في مجال الصحة والعلوم الصحية كمهنة مستقبلية، فقد اخترت أن أكون صيدلانية، وذلك لأنني أعتقد أن دور الصيدلاني في الرعاية الصحية حاسم ومهم جداً، ولتحقيق حلمي وأهدافي سأكمل تعليمي وأحصل على الشهادات والتصاريح اللازمة التي ستجعلني صيدلانية ناجحة في مجالي وسأسعى أيضاً للمشاركة في الأنشطة التطوعية وورش العمل لزيادة خبرتي وتوسيع شبكة اتصالاتي في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، سأكون دائماً مستعدة لمتابعة أحدث التطورات في مجال الصيدلة".

وأضافت: "طموحي للمستقبل هو أن أكون عضواً فاعلا في فريق الرعاية الصحية وأن أقدّم مساهمة كبيرة في تحسين حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام، وسأبذل جهدي للعمل على تعزيز التوعية بقضايا الصحة وتشجيع نمط الحياة الصحي لدى أفراد المجتمع، أمّا بالنسبة لأهدافي الشخصية، فسأسعى للتطوير المستمر وزيادة خبرتي ليس في حدود الإمارات فقط، ولكن على المستوى الدولي أيضاً، إذ إن اختياري لمهنة الصيدلة يعكس رغبتي في تقديم التطور الصحي والدوائي وتحقيق تأثير إيجابي على حياة الناس، وسأعمل بجد واجتهاد لتحقيق حلمي وأهدافي في تحسين الصحة والعافية للجميع".

وقالت ميثاء يوسف السويدي، طالبة في تخصص العلاج الطبيعي في جامعة الشارقة: "نحن محظوظون بحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مهارات الكوادر الطبية وزيادة أعداد المتخصصين في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لنا للتأهيل عبر برامج ومبادرات برنامج "نافس" الذي تمّ تصميمه لدعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل التي تلبّي أحلامنا وطموحاتنا".

وأضافت: "اخترت التخصص في طب العضلات والعلاج الطبيعي لأنه يتفهم الدور الحاسم الذي تلعبه الصحة البدنية في تحقيق التطلعات، سواء أكان الشخص يحلم بالتفوق في الرياضة أو يحرص على اتباع أسلوب حياة نشيط أو يهدف إلى التخلص من الألم. وهذا التخصص موجود لإرشاد الآخرين في كل خطوة، فهو يقدّم تقييمات شخصية وخططاً علاجية مخصصة، ودعماً مستمراً للتأكد من أنّ الشخص وصل إلى طريق النجاح من خلال معالجة أي إصابات جسدية وعبر الحرص على تعزيز الصحة والعافية.

بدورها، قالت سلامه محمد الكتبي، طالبة في تخصص مساعد الرعاية الصحية في كلية فاطمة للعلوم الصحية: "فخورة بتمثيل كلية فاطمة للعلوم الصحية وبالتحديد تخصص مساعد رعاية صحية، فهذا التخصص غير حياتي بشكل إيجابي من خلال تعليمي أساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التصرف في الحالات الطارئة. ولكن أهم ما اكتسبته هو بناء الثقة بالنفس وتعزيز روح التعاون. بعد انتهائي من السنة الأولى والدخول في السنة الثانية، وأشجع بشدة الطلاب على الانضمام إلى هذا التخصص الرائع، حيث سيجدون أنفسهم قادرين على تقديم الرعاية والمساعدة في اللحظات الحرجة، وهذا يعزز الشعور بالمسؤولية ويبني مهارات حياتية قيمة".

وقالت حمده عبد الله الجابري، طالبة في تخصص مساعد الرعاية الصحية في كلية فاطمة للعلوم الصحية: "اخترت هذا المجال لأن مهنة مساعد الرعاية الصحية من المهن التي تتميز بالنبل والشرف، فهي تركّز على خدمة ورعاية المرضى والحفاظ على سلامتهم ووصولهم إلى برّ الأمان، أنا فخورة جداً بدراستي وأشكر البرنامج الصحي لإعطائي هذه الفرصة الثمينة ومساعدتي للمضي نحو تحقيق أحلامي".

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