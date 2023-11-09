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قاذفة استراتيجية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط

11/9/2023 1:00:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن تحليق قاذفة استراتيجية من نوع "بي 1 لانسر"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق منطقة الشرق الأوسط.

وقالت "سينتكوم" في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "قاذفة من نوع "بي 1 لانسر" نفذت يوم 8 نوفمبر 2023، وللمرة الثانية خلال 3 أيام، مهمة فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت أن القاذفة نفذت التحليق بمرافقة مقاتلتين من نوع "إف 16"، دون أن تكشف عن طبيعة المهمة أو تفاصيلها.

يذكر أن قيادة "سينتكوم" مسؤولة عن القوات الأمريكية وعملياتها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتشمل 21 دولة تمتد من مصر إلى كازاخستان.

ويشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية من نوع "بي 1 لانسر" قادرة على حمل قنابل موجهة وغير موجهة، وصواريخ مجنحة وذخائر نووية.

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