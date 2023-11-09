قاذفة استراتيجية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن تحليق قاذفة استراتيجية من نوع "بي 1 لانسر"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق منطقة الشرق الأوسط.
وقالت "سينتكوم" في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "قاذفة من نوع "بي 1 لانسر" نفذت يوم 8 نوفمبر 2023، وللمرة الثانية خلال 3 أيام، مهمة فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".
وأضافت أن القاذفة نفذت التحليق بمرافقة مقاتلتين من نوع "إف 16"، دون أن تكشف عن طبيعة المهمة أو تفاصيلها.
يذكر أن قيادة "سينتكوم" مسؤولة عن القوات الأمريكية وعملياتها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتشمل 21 دولة تمتد من مصر إلى كازاخستان.
ويشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية من نوع "بي 1 لانسر" قادرة على حمل قنابل موجهة وغير موجهة، وصواريخ مجنحة وذخائر نووية.
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