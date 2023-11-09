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صراخها ملأ المكان.. فيديو لاعتقال فلسطينية بسبب واتساب!

11/9/2023 12:18:47 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - تتواصل الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية بحق المواطنين الفلسطينيين تحت كافة الذرائع والحجج.


انهارت من الخوف!

فقد أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتقال سيدة فلسطينية في الثلاثينات من عمرها، بسبب كلمات تعاطف مع ما يجري في قطاع غزة، نشرتها عبر تطبيق واتساب.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقد ابيضّ وجهها خوفاً من بطش الدورية التي أُحضرت لاعتقالها من منزلها في الداخل الإسرائيلي.

وبينما بدأ الضابط بقراءة قرار الاعتقال الذي اتهم فيه الضحية بدعم "الإرهاب"، في إشارة منه إلى حركة حماس، علا صراخ السيدة تنفي التهم جميعها، فيما اختل توازنها وكادت تسقط أرضاً.

كما قام رئيس الدورية بإكمال القراءة فيما حاولت أخرى معه شد المرأة لاعتقالها وسط انهيار كبير من الأخيرة، وصرخات من الضابط محاولا إسكاتها.


حملة اعتقالات واسعة

يشار إلى أن إسرائيل تنفذ منذ أسابيع، حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، شملت صحافيين وناشطين إلى جانب المدنيين.

وخلال الساعات الماضية، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واقتحامات جديدة في الضفة الغربية والقدس، طالت حتى جامعة بيرزيت.

وتمت الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولاً إلى الفجر، ويُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

أما السيدة الظاهرة في الفيديو، فلم يعرف مصيرها حتى الآن، إلا أن ما مرت به انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حاصداً عشرات المشاركات.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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