إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر نسخة جديدة من عقار مونغارو لإنقاص الوزن

أعلن منظمون أمريكيون الأربعاء أن نسخة جديدة من علاج مرض السكري الشهير "مونجارو" يمكن بيعها كدواء لإنقاص الوزن.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء "زيباوند" (عقار "تيرزيباتيد") من انتاج شركة إيلي ليلي للأدوية. وساعد هذا الدواء متبعي الحمية الغذائية على فقدان حوالي ربع وزن الجسم، أو 27 كيلوجراما، وفقا لدراسة حديثة.

"زيباوند" هو أحدث دواء لمرض السكري تمت الموافقة عليه لإنقاص الوزن، لينضم إلى "ويغوفي"، من انتاج شركة نوفو نورديسك، وهو نسخة عالية الجرعة من علاج مرض السكري"أوزمبيك".

اقرت إدارة الغذاء والدواء عقار شركة إيلي ليلي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، أو أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بسبب حالة صحية ذات صلة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري. وقالت الإدارة إن الدواء يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

في الولايات المتحدة، يعاني ما لا يقل عن 100 مليون بالغ ونحو 15 مليون طفل من السمنة المفرطة.

يعمل عقار "تيرزيباتيد"، الموجود في دوائي "زيباوند" و"مونجارو"، وعقار "سيماغلوتايد" الموجود في دوائي "ويغوفي" و"أوزمبيك"، عن طريق محاكاة الهرمونات التي تبدأ بعد تناول الطعام لتنظيم الشهية والشعور بالامتلاء. كلاهما يقلد هرمونا يسمى "الببتيد-1 الشبيه بالغلوكاغون"، والمعروف باسم "جي بي إل -1′′. يستهدف "تيرزيباتيد" هرمونا ثانيا يسمى "الببتيد المطلق للأنسولين المعتمد على الجلوكوز" أو "جي آي بي".

يبدو أن "زيباوند" يحفز فقدان الوزن بشكل أكبر من "ويغوفي". تمت الموافقة على "ويغوفي" لإدارة الوزن المزمن في عام 2021، وساعد الأشخاص على فقدان حوالي 15% من وزن الجسم أو 15.4 كيلوغرام، وفقا لنتائج الدراسة.





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