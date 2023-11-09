تنويه مهم من شرطة أبوظبي

نوهت شرطة أبوظبي بأنها ستنفذ صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر، بالتعاون مع هيئة البيئة- أبوظبي، تمريناً في محمية برقا الصقور "الظفرة" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

وطلبت شرطة أبوظبي من أفراد الجمهور،

عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي،

عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة.

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