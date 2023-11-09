Thursday, 09 November 2023 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنويه مهم من شرطة أبوظبي

11/9/2023 12:18:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نوهت شرطة أبوظبي بأنها ستنفذ صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر، بالتعاون مع هيئة البيئة- أبوظبي، تمريناً في محمية برقا الصقور "الظفرة" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

وطلبت شرطة أبوظبي من أفراد الجمهور،
عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي،
عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN09112023000110011019ID1107397886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث