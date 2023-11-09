تنويه مهم من شرطة أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نوهت شرطة أبوظبي بأنها ستنفذ صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر، بالتعاون مع هيئة البيئة- أبوظبي، تمريناً في محمية برقا الصقور "الظفرة" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.
وطلبت شرطة أبوظبي من أفراد الجمهور،
عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي،
عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة.
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