شهيدان في محافظتي بيت لحم والخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ اعلنت مصادر محلية فلسطينية عن استشهاد شابان فلسطينيان فجر اليوم في محافظتي بيت لحم والخليل.
واعلنت مصادر محلية وطبية فجر اليوم عن استشهاد المواطن محمد فريد ثوابته من بلدة بيت فجار
بعد إصابته بالرصاص الحي بالبطن ،أثناء اقتحام مدينة بيت لحم.
كما استشهد شاب، الليلة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب أنس ناصر أبو عطوان (25 عاما) بالرصاص الحي بالصدر، ونقل إلى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده.
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