شهيدان في محافظتي بيت لحم والخليل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ اعلنت مصادر محلية فلسطينية عن استشهاد شابان فلسطينيان فجر اليوم في محافظتي بيت لحم والخليل.

واعلنت مصادر محلية وطبية فجر اليوم عن استشهاد المواطن محمد فريد ثوابته من بلدة بيت فجار

بعد إصابته بالرصاص الحي بالبطن ،أثناء اقتحام مدينة بيت لحم.



كما استشهد شاب، الليلة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب أنس ناصر أبو عطوان (25 عاما) بالرصاص الحي بالصدر، ونقل إلى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده.