طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدفت طائرات الاحتلال الحربي، فجر اليوم الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات.
وقالت مصادر ، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ.
وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت أيضا محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات.
وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة رفح، وتحديدا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة.
MENAFN09112023000208011052ID1107397847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.