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طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

11/9/2023 12:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدفت طائرات الاحتلال الحربي، فجر اليوم الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات.
وقالت مصادر ، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ.
وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت أيضا محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات.
وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة رفح، وتحديدا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة.




MENAFN09112023000208011052ID1107397847

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