تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تذبذبت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الليلة الماضية، لتتراجع نحو 50 نقطة بعد ارتفاع جيد في اليومين الماضيين.



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 40 نقطة فقط متراجعا إلى 34112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 10 نقاط فقط مغلقا على 13650 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4382 نقطة بعد ارتفاعه 4 نقاط فقط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 19 ليصل إلى 1714 نقطة.

