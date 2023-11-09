تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تذبذبت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الليلة الماضية، لتتراجع نحو 50 نقطة بعد ارتفاع جيد في اليومين الماضيين.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 40 نقطة فقط متراجعا إلى 34112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 10 نقاط فقط مغلقا على 13650 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4382 نقطة بعد ارتفاعه 4 نقاط فقط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 19 ليصل إلى 1714 نقطة.
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