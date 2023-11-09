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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

11/9/2023 12:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد شاب، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.
وقال مصدر إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب أنس ناصر أبو عطوان (25 عاما) بالرصاص الحي بالصدر، ونقل إلى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده.

وفا

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