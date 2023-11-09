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غوتيريش يدعو إلى إقامة سلطة فلسطينية في غزة

11/9/2023 12:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إقامة سلطة فلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له،: "أعتقد أن هناك أفضل سيناريو، وعلينا أن نسعى لتحقيقه، ومن المهم إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني وبرأيي فإن السيناريو الأفضل هو أن تتولى سلطات فلسطينية، وأتمنى أن تكون سلطات فلسطينية مجددة، السيطرة السياسية في غزة بعد انتهاء العملية العسكرية".
وأضاف أنه يجب تحديد "الانتقال من الاحتلال الإسرائيلي إلى المستقبل"، مشيرا إلى أن "العديد من الأطراف قد تلعب دورها في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة".


وتابع: "ثم سيكون ذلك نقطة انطلاق لمفاوضات جدية حول التسوية على أساس حل الدولتين، وأعتقد أنه أحيانا تتحول مآس رهيبة إلى إمكانيات".

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