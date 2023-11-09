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جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 5 خلال معارك أمس

11/9/2023 12:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل ضباط وإصابة 5 آخرون في معركة وسط قطاع غزة أمس الاربعاء.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) إلياهو بنيامين المكايس ( 29 عاماً) من القدس، مقاتل هندسة في الكتيبة 8219 اللواء 551، قتل في معركة وسط قطاع غزة أمس الأربعاء.

وأضاف أنه أصيب ضابط وجنديان من الكتيبة 202 لواء مظلي، وضابط احتياط من الكتيبة 697 اللواء 551، وجندي احتياط من الكتيبة 6551 اللواء 551، بجروح خطيرة خلال القتال الذي دار في قطاع غزة أمس (الأربعاء).
بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ بدء العملية البرية إلى 35 قتيل، وإلى 352 قتيل منذ 7 تشرين الأول.

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