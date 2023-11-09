تفاصيل جديدة عن مفاوضات هدنة غزة ومدير CIA يصل قطر اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر إن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سيجري مباحثات في قطر اليوم الخميس، في حين نقلت تقارير صحفية تفاصيل عن المفاوضات الجارية بوساطة قطرية لإطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل هدنة إنسانية.وبينت قناة الجزيرة، أن بيرنز زار كيان الاحتلال يوم الأحد الماضي، وقالت المصادر إنه سيزور قطر اليوم الخميس، من أجل المفاوضات الجارية بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن المفاوضات تهدف لإطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا تحتجزهم حركة المقاومة مقابل هدنة إنسانية في غزة لمدة يوم أو يومين.



وأضاف المصدر أن المفاوضات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الهدنة ستسمح لحماس بجمع تفاصيل عن جميع المحتجزين المدنيين وإطلاق سراح عشرات آخرين.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني مصري أنه من المتوقع وقف إطلاق النار لمدة 24 إلى 48 ساعة، أو تحديد نطاق العمليات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وذكر المصدر المصري أن الولايات المتحدة ودولا أخرى كثفت الضغوط على الاحتلال لتحقيق هذا الأمر.

