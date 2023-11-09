تفاصيل جديدة عن مفاوضات هدنة غزة ومدير CIA يصل قطر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر إن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سيجري مباحثات في قطر اليوم الخميس، في حين نقلت تقارير صحفية تفاصيل عن المفاوضات الجارية بوساطة قطرية لإطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل هدنة إنسانية.
وبينت قناة الجزيرة، أن بيرنز زار كيان الاحتلال يوم الأحد الماضي، وقالت المصادر إنه سيزور قطر اليوم الخميس، من أجل المفاوضات الجارية بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن المفاوضات تهدف لإطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا تحتجزهم حركة المقاومة مقابل هدنة إنسانية في غزة لمدة يوم أو يومين.
وأضاف المصدر أن المفاوضات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الهدنة ستسمح لحماس بجمع تفاصيل عن جميع المحتجزين المدنيين وإطلاق سراح عشرات آخرين.
ونقلت رويترز عن مصدر أمني مصري أنه من المتوقع وقف إطلاق النار لمدة 24 إلى 48 ساعة، أو تحديد نطاق العمليات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
وذكر المصدر المصري أن الولايات المتحدة ودولا أخرى كثفت الضغوط على الاحتلال لتحقيق هذا الأمر.
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