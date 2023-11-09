طائرات الاحتلال تقصف منزلا في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، منزلا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة.
وقال مصدر ، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلا لعائلة المريطي بمدينة غزة، ما أدى لإصابة العشرات تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.
وأضاف أن طواقم الدفاع المدني والاسعاف، تمكنوا من انتشال جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو خاطر في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.
وفا
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