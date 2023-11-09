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طائرات الاحتلال تقصف منزلا في غزة

11/9/2023 12:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، منزلا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة.
وقال مصدر ، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلا لعائلة المريطي بمدينة غزة، ما أدى لإصابة العشرات تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.
وأضاف أن طواقم الدفاع المدني والاسعاف، تمكنوا من انتشال جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو خاطر في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفا

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