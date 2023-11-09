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الاحتلال يغلق مداخل بلدة في نابلس

11/9/2023 12:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جميع مداخل قرية عقربا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، بعد أن اقتحمت القرية بعدد من الآليات العسكرية.
وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مفترق عقربا، وهو الطريق الذي كان يسلكه المواطنون الفلسطينيين للخروج والدخول إلى نابلس، ماسيضطرهم لسلك طرق بديلة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق التعليم الوجاهي داخل القرية وتحويله إلى الكتروني.




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