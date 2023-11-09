الاحتلال يغلق مداخل بلدة في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جميع مداخل قرية عقربا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، بعد أن اقتحمت القرية بعدد من الآليات العسكرية.
وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مفترق عقربا، وهو الطريق الذي كان يسلكه المواطنون الفلسطينيين للخروج والدخول إلى نابلس، ماسيضطرهم لسلك طرق بديلة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق التعليم الوجاهي داخل القرية وتحويله إلى الكتروني.
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