Thursday, 09 November 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطورات الأحداث في غزة لليوم الـ34 من الحرب على القطاع

11/9/2023 12:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ34 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها .
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 25,959 بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


وتاليا أبرز التطورات:
جيش الاحتلال: مقتل ضابط في المعركة وسط غزة وارتفاع عدد القتلى إلى 352
- المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المحورين الجنوبي والشمالي الغربي من غزة
- قصف يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- انتشال 4 شهداء على الأقل جراء استهداف منزل في بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
- الصحة العالمية توثق 108 هجمات على المرافق الصحية بغزة منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول الماضي
- طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
- أمريكا: الفلسطينيون ينبغي أن يحكموا غزة بعد الحرب

MENAFN09112023000208011052ID1107397836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث