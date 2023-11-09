تطورات الأحداث في غزة لليوم الـ34 من الحرب على القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ34 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها .وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 25,959 بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



وتاليا أبرز التطورات:

جيش الاحتلال: مقتل ضابط في المعركة وسط غزة وارتفاع عدد القتلى إلى 352

- المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المحورين الجنوبي والشمالي الغربي من غزة

- قصف يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

- انتشال 4 شهداء على الأقل جراء استهداف منزل في بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

- الصحة العالمية توثق 108 هجمات على المرافق الصحية بغزة منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول الماضي

- طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

- أمريكا: الفلسطينيون ينبغي أن يحكموا غزة بعد الحرب

