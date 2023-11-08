لدغة عنكبوت تنهي حياة فنان شهير

تسببت لدغة عنكبوت في إنهاء حياة المغني البرازيلي دارلين مورايس عن عمر يناهز 28 عاماً.

وتوفي مورايس متأثراً بمضاعفات تعرُّضه للدغة عنكبوت في وجهه، في حين دخلت ابنة زوجته (18 عاماً) إلى المستشفى، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأصيب الفنان الشهير بإعياء شديد في منزله بمدينة ميرانورتي شمال شرقي البرازيل في 31 أكتوبر الماضي.

وقالت جولياني ليسبوا، زوجة مورايس، إن ابنة زوجته عانت أيضاً بسبب لدغة عنكبوت، مؤكدةً أن حالتها الصحية مستقرة.

وأضافت أن مورايس شعر بإرهاق في الجسم، مشيرةً إلى أن لون الكدمة على وجهه بدأ يتغير تدريجياً.

وكان مورايس قد أصيب بأعراض حساسية في وقت لاحق، وزار مستشفى في ميرانورتي حيث عولج وخرج.

وأوضحت جولياني أنه «شعر بضعف في جسده، وبدأ وجهه في التحول إلى اللون الداكن في اليوم نفسه».

يُذكر أن دارلين مورايس دخل عالم الموسيقى في سن الخامسة عشرة، وغنى «فورو»، وهو نوع موسيقي شائع في منطقة شمال شرقي البرازيل يعتمد على مزيج من الأكورديون والزابومبا والمثلث المعدني، وكوَّن فرقة فنية صغيرة مع شقيقه وصديقه.



