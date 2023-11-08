العلاقة بين كوسوفو وسويسرا: تاريخ مليء بالأحداث

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コソボとスイスの濃密な関係
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Kosovo e Svizzera, una relazione intensa
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يطلق البعض على كوسوفو اسم الكانتون السابع والعشرين لسويسرا. يعيش في بلد جبال الألب 15% من سكان كوسوفو المنتشرين في جميع أنحاء العالم، والعلاقات الثنائية بين البلدين وثيقة منذ أن لعبت سويسرا دورا رئيسيا في استقلال الدولة الفتيّة في عام 2008.
تعود العلاقات الثنائية إلى فترة استقدام العمال من يوغوسلافيا السابقة في ستينيات القرن العشرين. بين عام 1965 ومنتصف السبعينيات، جاء ما بين 300 إلى 1800 عامل من المناطق الفقيرة في يوغوسلافيا إلى سويسرا سنوياً، والعديد منهم من كوسوفو: ويُقال إن مكتب التوظيف هناك كان يحيل الأشخاص مباشرة إلى سويسرا. وعادة ما كانوا يعملون في المزارع هناك، وغالبًا ما كان الأب يلحق بابنه أو ابن أخيه. يتحدث علماء الأنثروبولوجيا عن "الأشجار العائلية كوساطة للعمل" الحقيقية.
لم يكن لدى العمال القادمين أي نية لجلب عائلاتهم. منذ الإمبراطورية العثمانية، سعى رجال كوسوفو إلى الحصول على دخل في الخارج. لا تزال أغنية "جوربيت"، أي العمال في الخارج، تُغنى بمرارة حتى اليوم: "آمان، آمان، ألمانيا وأنت، يا سويسرا الوحيدة، لقد تعرضت للخداع منكما في شبابي، ما فائدة كل هذه الثروة لي".
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كان العامل يقوم بتحويل الأجر الذي يحصل عليه إلى الأسرة الكبيرة في كوسوفو، التي كان من المفترض أن يعودوا إليها. وباعتبارهم "العمال الضيوف"، كافح الكوسوفيون في سويسرا منأجل الحصول على تصريح عمل، واحداً تلو الآخر. وغالبًا ما كان العمال يعودون إلى وطنهم لسنوات أو لا يعودون على الإطلاق. وكانوا يعيشون حياة متواضعة ومتقشفة في سويسرا، منعزلين عن بقية فئات المجتمع، وغير مرئيين تقريبًا. وكانت "كوسوفو" لفترة طويلة لا تعدو أكثر من مجرد مكان جغرافي يحتضن المناظر الطبيعية.
كوسوفو تظهر على الخريطة
في عام 1981، ثار الطلاب في كوسوفو - أولاً ضد الطعام السيئ في المقصف، ثم من أجل استقلال كوسوفو كجمهورية في دولة يوغوسلافيا متعددة الأعراق.
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