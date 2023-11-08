العلاقة بين كوسوفو وسويسرا: تاريخ مليء بالأحداث

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Der Kosovo und die Schweiz: Eine intensive Beziehung (الأصلي)Español (es) Kosovo y Suiza, una relación intensaPortuguês (pt) Kosovo e a Suíça: um relacionamento intenso中文 (zh) 科索沃,瑞士的第27个州Français (fr) Le Kosovo et la Suisse: des relations intensesEnglish (en) Kosovo and Switzerland: an intense relationship中文 (zh) 科索沃,瑞士的第27州日本語 (ja) コソボとスイスの濃密な関係Italiano (it) Kosovo e Svizzera, una relazione intensa

يطلق البعض على كوسوفو اسم الكانتون السابع والعشرين لسويسرا. يعيش في بلد جبال الألب 15% من سكان كوسوفو المنتشرين في جميع أنحاء العالم، والعلاقات الثنائية بين البلدين وثيقة منذ أن لعبت سويسرا دورا رئيسيا في استقلال الدولة الفتيّة في عام 2008.

تعود العلاقات الثنائية إلى فترة استقدام العمال من يوغوسلافيا السابقة في ستينيات القرن العشرين. بين عام 1965 ومنتصف السبعينيات، جاء ما بين 300 إلى 1800 عامل من المناطق الفقيرة في يوغوسلافيا إلى سويسرا سنوياً، والعديد منهم من كوسوفو: ويُقال إن مكتب التوظيف هناك كان يحيل الأشخاص مباشرة إلى سويسرا. وعادة ما كانوا يعملون في المزارع هناك، وغالبًا ما كان الأب يلحق بابنه أو ابن أخيه. يتحدث علماء الأنثروبولوجيا عن "الأشجار العائلية كوساطة للعمل" الحقيقية.

لم يكن لدى العمال القادمين أي نية لجلب عائلاتهم. منذ الإمبراطورية العثمانية، سعى رجال كوسوفو إلى الحصول على دخل في الخارج. لا تزال أغنية "جوربيت"، أي العمال في الخارج، تُغنى بمرارة حتى اليوم: "آمان، آمان، ألمانيا وأنت، يا سويسرا الوحيدة، لقد تعرضت للخداع منكما في شبابي، ما فائدة كل هذه الثروة لي".

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كان العامل يقوم بتحويل الأجر الذي يحصل عليه إلى الأسرة الكبيرة في كوسوفو، التي كان من المفترض أن يعودوا إليها. وباعتبارهم "العمال الضيوف"، كافح الكوسوفيون في سويسرا منأجل الحصول على تصريح عمل، واحداً تلو الآخر. وغالبًا ما كان العمال يعودون إلى وطنهم لسنوات أو لا يعودون على الإطلاق. وكانوا يعيشون حياة متواضعة ومتقشفة في سويسرا، منعزلين عن بقية فئات المجتمع، وغير مرئيين تقريبًا. وكانت "كوسوفو" لفترة طويلة لا تعدو أكثر من مجرد مكان جغرافي يحتضن المناظر الطبيعية.

كوسوفو تظهر على الخريطة

في عام 1981، ثار الطلاب في كوسوفو - أولاً ضد الطعام السيئ في المقصف، ثم من أجل استقلال كوسوفو كجمهورية في دولة يوغوسلافيا متعددة الأعراق.

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