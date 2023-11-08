فيليب لازريني: ((نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني أكثر من أي وقت مضى))

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MENAFN - Swissinfo) Français (fr) Philippe Lazzarini: ((Nous avons plus que jamais besoin d'un cessez-le-feu humanitaire)) (الأصلي)English (en) Philippe Lazzarini: 'now more than ever, we need a humanitarian ceasefire'

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، أن مدينة غزّة الواقعة في القطاع الساحلي الشمالي محاصرة بالكامل الآن بقواتها. وفي ليلة الاحد إلى الإثنيْن، كثّف جيش الاحتلال قصفه للمدينة المكتظة بالسكان المدنيين، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفقا لوزارة الصحة هناك. قبل ذلك بوقت قصير، قطعت إسرائيل خطوط الهاتف وخدمة الأنترنت في المنطقة المحاصرة، للمرة الثالثة منذ بدء هجومها على القطاع.

وردا عن سؤال وُجِّه له يوم الإثنيْن 6 نوفمبر الجاري خلال برنامج منتدى ( Forum ) الذي تذيعه يوميا الإذاعة السويسرية الناطقة بالفرنسية ( RTS )، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازريني، الوضع في غزة ((مقلقًا للغاية)).

>>> إستمع إلى المقابلة كاملة مع فيليب لازريني خلال برنامج "منتدى" ( Forum) على إذاعة RTS :

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وقال مفوّض الأونروا، السويسري الأصل: "لايزال هناك ما بين 250 ألف و350 ألف شخصا في مدينة غزة، والكثير منهم في مدارس الأونروا"، مشيرا إلى أن هذه المدارس "لم تسلم من هجمات الجيش الإسرائيلي". ففي الأسبوع الماضي، تعرّضت أربع مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين إلى قصف بالطائرات أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لمسؤول الأونروا.

ليس كل سكان غزة حماس

وقال المسؤول الأممي إن الوضع في المستشفيات كذلك ((مقلق جدا)). وأضاف لازريني إنه بينما أعلنت إسرائيل يوم الاثنين فتح ممر جنوب الجيب الفلسطيني، لا يستطيع العديد من سكان غزة الفرار. وقال ((هناك الكثير من الأطفال وكبار السن وذوي القدرة المحدودة على التنقل)). ناهيك عن العديد من الجرحى الذين لا يستطيعون التحرّك.

وقال المسؤول إن سكان شمال قطاع غزة يعيشون ((جحيما على الأرض)). فقصف الطيران الإسرائيلي مستمر وكل شيء مفقود: الماء والكهرباء والطعام. حتى مؤسسات الأونروا، التي يجب أن تكون قادرة على توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص، مستهدفة. لقد أصيب أكثر من 50 منشأة وسقط عشرات القتلى والجرحى".

وتبرر إسرائيل هذه الضربات بزعمها أن أنفاق حماس توجد تحت بعض مباني وكالات الأمم المتحدة. لكن لازريني يقول إنه في كل مرة تم اكتشاف تجويف تحت الأرض في الماضي، ((احتجت الأونروا على حماس وأبلغت السلطات الإسرائيلية)). كما يتم إخطارهم باستخدام مدارس الوكالة كملاجئ للسكان المدنيين، يضيف لازريني.

"نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني الآن أكثر من أي وقت مضى. من المهم أيضًا أن ندرك أن هناك أرواحًا وقصصًا بشرية في غزة، مثل أي مكان آخر في العالم، وأن غزة ليست كتلة متجانسة حيث الجميع يمثّل حماس"، يشدد لازريني.

نقص المياه والغذاء والوقود

وتحدث المفوض العام أيضا عن نهب مستودعات الأونروا بسبب اليأس الذي يغرق فيه سكان غزة. وقد أدى الحصار الصارم المفروض على القطاع إلى نقص الغذاء والماء. وأوضح فيليب لازريني قائلا: ((لقد تعرضنا بالفعل لعملية نهب أو عمليتيْ نهب في منشآتنا من أشخاص يعانون من محنة تامة، ويكافحون يوميًا للحصول على قطعة خبز)). لم يتبق للسوق ما يقدمه. الجميع يعتمد على الأونروا والشاحنات القليلة التي دخلت لا تسمح بتغطية النقص الناجم عن هذا الحصار الذي سيصبح قريبا سببا رئيسيا للوفاة في غزة.

وقالت لازريني، الذي زار غزة يوم الخميس الماضي، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع اليوم هي "قطرة في بحر" مقارنة بالاحتياجات الهائلة للسكان: "زرت مدرسة وبعض النازحين. إن رؤية أن هؤلاء السكان قد أصبحوا مضطرين لاستجداء لقطرة ماء وقطعة خبز، دون معرفة ما إذا كانت مدرسة الأمم المتحدة التي يجدون أنفسهم فيها ستحميهم من القصف في المستقبل، كان بالتأكيد أكثر الأيام حزنا في مسيرتي الإنسانية ".

كما حذّر المسؤول من نقص الوقود الذي ((يعتمد عليه كل شيء)) في غزة، بما في ذلك المستشفيات ومحطات المياه. وقال إنه لن يكون هناك وقود متاح في الأيام القليلة المقبلة في المنطقة، قبل أن ينفي تصريحات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي اتهمت حماس بتحويل وجهة الوقود الذي تُدخِله الأونروا.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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