فيليب لازريني: ((نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني أكثر من أي وقت مضى))

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Philippe Lazzarini: ((Nous avons plus que jamais besoin d'un cessez-le-feu humanitaire)) (الأصلي)
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Philippe Lazzarini: 'now more than ever, we need a humanitarian ceasefire'
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وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، أن مدينة غزّة الواقعة في القطاع الساحلي الشمالي محاصرة بالكامل الآن بقواتها. وفي ليلة الاحد إلى الإثنيْن، كثّف جيش الاحتلال قصفه للمدينة المكتظة بالسكان المدنيين، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفقا لوزارة الصحة هناك. قبل ذلك بوقت قصير، قطعت إسرائيل خطوط الهاتف وخدمة الأنترنت في المنطقة المحاصرة، للمرة الثالثة منذ بدء هجومها على القطاع.
وردا عن سؤال وُجِّه له يوم الإثنيْن 6 نوفمبر الجاري خلال برنامج منتدى ( Forum ) الذي تذيعه يوميا الإذاعة السويسرية الناطقة بالفرنسية ( RTS )، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازريني، الوضع في غزة ((مقلقًا للغاية)).
>>> إستمع إلى المقابلة كاملة مع فيليب لازريني خلال برنامج "منتدى" ( Forum) على إذاعة RTS :
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وقال مفوّض الأونروا، السويسري الأصل: "لايزال هناك ما بين 250 ألف و350 ألف شخصا في مدينة غزة، والكثير منهم في مدارس الأونروا"، مشيرا إلى أن هذه المدارس "لم تسلم من هجمات الجيش الإسرائيلي". ففي الأسبوع الماضي، تعرّضت أربع مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين إلى قصف بالطائرات أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لمسؤول الأونروا.
ليس كل سكان غزة حماس
وقال المسؤول الأممي إن الوضع في المستشفيات كذلك ((مقلق جدا)). وأضاف لازريني إنه بينما أعلنت إسرائيل يوم الاثنين فتح ممر جنوب الجيب الفلسطيني، لا يستطيع العديد من سكان غزة الفرار. وقال ((هناك الكثير من الأطفال وكبار السن وذوي القدرة المحدودة على التنقل)). ناهيك عن العديد من الجرحى الذين لا يستطيعون التحرّك.
وقال المسؤول إن سكان شمال قطاع غزة يعيشون ((جحيما على الأرض)). فقصف الطيران الإسرائيلي مستمر وكل شيء مفقود: الماء والكهرباء والطعام. حتى مؤسسات الأونروا، التي يجب أن تكون قادرة على توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص، مستهدفة. لقد أصيب أكثر من 50 منشأة وسقط عشرات القتلى والجرحى".
وتبرر إسرائيل هذه الضربات بزعمها أن أنفاق حماس توجد تحت بعض مباني وكالات الأمم المتحدة. لكن لازريني يقول إنه في كل مرة تم اكتشاف تجويف تحت الأرض في الماضي، ((احتجت الأونروا على حماس وأبلغت السلطات الإسرائيلية)). كما يتم إخطارهم باستخدام مدارس الوكالة كملاجئ للسكان المدنيين، يضيف لازريني.
"نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني الآن أكثر من أي وقت مضى. من المهم أيضًا أن ندرك أن هناك أرواحًا وقصصًا بشرية في غزة، مثل أي مكان آخر في العالم، وأن غزة ليست كتلة متجانسة حيث الجميع يمثّل حماس"، يشدد لازريني.
نقص المياه والغذاء والوقود
وتحدث المفوض العام أيضا عن نهب مستودعات الأونروا بسبب اليأس الذي يغرق فيه سكان غزة. وقد أدى الحصار الصارم المفروض على القطاع إلى نقص الغذاء والماء. وأوضح فيليب لازريني قائلا: ((لقد تعرضنا بالفعل لعملية نهب أو عمليتيْ نهب في منشآتنا من أشخاص يعانون من محنة تامة، ويكافحون يوميًا للحصول على قطعة خبز)). لم يتبق للسوق ما يقدمه. الجميع يعتمد على الأونروا والشاحنات القليلة التي دخلت لا تسمح بتغطية النقص الناجم عن هذا الحصار الذي سيصبح قريبا سببا رئيسيا للوفاة في غزة.
وقالت لازريني، الذي زار غزة يوم الخميس الماضي، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع اليوم هي "قطرة في بحر" مقارنة بالاحتياجات الهائلة للسكان: "زرت مدرسة وبعض النازحين. إن رؤية أن هؤلاء السكان قد أصبحوا مضطرين لاستجداء لقطرة ماء وقطعة خبز، دون معرفة ما إذا كانت مدرسة الأمم المتحدة التي يجدون أنفسهم فيها ستحميهم من القصف في المستقبل، كان بالتأكيد أكثر الأيام حزنا في مسيرتي الإنسانية ".
كما حذّر المسؤول من نقص الوقود الذي ((يعتمد عليه كل شيء)) في غزة، بما في ذلك المستشفيات ومحطات المياه. وقال إنه لن يكون هناك وقود متاح في الأيام القليلة المقبلة في المنطقة، قبل أن ينفي تصريحات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي اتهمت حماس بتحويل وجهة الوقود الذي تُدخِله الأونروا.
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
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