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ريال مدريد يهزم براغا ويبلغ دور 16 في دوري أبطال أوروبا

11/8/2023 8:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجّل إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو بواقع هدف لكل منهم ليتأهل ريال مدريد إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين متبقيتين على نهاية دور المجموعات بعد فوزه 3-صفر على سبورتنغ براغا البرتغالي أمس.

وحتى مع إراحة المدرب كارلو أنشيلوتي عدداً من اللاعبين الأساسيين، حافظ بطل أوروبا 14 مرة على سجله المثالي، وبات يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، ويمكن أن يضمن صدارة المجموعة إذا حصل على نقطة على أرضه في المباراة المقبلة أمام نابولي.

ويحتل بطل إيطاليا المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن براغا الذي يملك ثلاث نقاط.

ويحتل أونيون برلين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادله 1-1 مع نابولي في وقت سابق أمس.

وتعرض ريال مدريد لصدمة مبكرة، بعدما أمسك لوكاس فاسكيز بكريستيان بورخا مدافع براجا داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس أندريه لونين تصدى لتسديدة ضعيفة من ألفارو ديالو من ركلة جزاء.

وسيطر ريال بعد ذلك على الكرة، وافتتح دياز التسجيل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 27.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء بشكل كامل، وعززوا تقدمهم عندما سدد فينيسيوس الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58، قبل أن يسجل رودريجو من تسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق ليضمن النقاط الثلاث.

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