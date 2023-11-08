مانشستر يونايتد يفرّط في تقدمه بهدفين ويخسر 4-3 من كوبنهاغن

فرَّط مانشستر يونايتد في تقدمه بهدفين، ليخسر 4-3 أمام مضيفه كوبنهاغن، في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد طرد ماركوس راشفورد، وتسجيل المهاجم الشاب راسموس هويلوند هدفين أمس.

وتلقت آمال يونايتد في العبور لدور الستة عشر ضربة قوية حيث يحتل فريق المدرب إريك تن هاج المركز الرابع في المجموعة الأولى وله ثلاث نقاط مع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات.

وقاد هويلوند فريقه يونايتد لبداية قوية للشوط الأول المتباين بعدما سجل أولى أهداف فريقه بعد 171 ثانية فقط من البداية بتسديدة بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي من مدى قريب.

وسجل اللاعب، البالغ عمره 20 عاماً، مجدداً أمام فريقه القديم في الدقيقة 28، متابعاً كرة ارتدت من الحارس كاميل جرابارا.

وانقلبت أحداث المباراة بعد طرد راشفورد في الدقيقة 42 بعد دهسه على كاحل إلياس جليرت أثناء محاولته تأمين الكرة.

وتسببت هذه اللحظة في بث الروح في نفوس لاعبي كوبنهاغن، ليسجل محمد اليونسي بعدها بثلاث دقائق.

وتوصلت الإثارة وتحصل كوبنهاغن على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد لمسة يد سجلها ديوجو جونسالفيس في مرمى أندريه أونانا.

واستعاد يونايتد تقدمه بعدما تحصل على ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد وسجلها منها برونو فرنانديز بنجاح.

لكن الفريق استقبل هدفين قبل دقائق من النهاية حين سجل لوكاس ليراير في الدقيقة 83 قبل أربع دقائق من تسجيل البديل روني بردغجي البالغ عمره 17 عاماً هدف الفوز للفريق الدنمركي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز