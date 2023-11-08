إسرائيل تشنّ هجوماً جوياً على مواقع عسكرية في سوريا

أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، أمس، نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنَّت هجوماً جوياً على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر قوله إن الصواريخ التي حلَّقت فوق بعلبك في لبنان استهدفت عدة مواقع، دون أن يحددها.

وذكر أحد سكان المنطقة القريبة من مدينة شهبا في محافظة السويداء أن ألسنة اللهب شوهدت من مسافة بعيدة فيما سُمع صوت أبواق سيارات الإسعاف وهي تسرع إلى الموقع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز