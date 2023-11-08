إسرائيل تشنّ هجوماً جوياً على مواقع عسكرية في سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، أمس، نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنَّت هجوماً جوياً على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر قوله إن الصواريخ التي حلَّقت فوق بعلبك في لبنان استهدفت عدة مواقع، دون أن يحددها.
وذكر أحد سكان المنطقة القريبة من مدينة شهبا في محافظة السويداء أن ألسنة اللهب شوهدت من مسافة بعيدة فيما سُمع صوت أبواق سيارات الإسعاف وهي تسرع إلى الموقع.
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