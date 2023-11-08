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بعد حادث اصطدام.. «جنرال موتورز» تستدعي 950 سيارة ذاتية القيادة

11/8/2023 8:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعت شركة كروز، شركة المركبات ذاتية القيادة التي تملكها جنرال موتورز، 950 من السيارات ذاتية القيادة في أنحاء الولايات المتحدة، بعد حادث اصطدام بأحد المارة في سان فرانسيسكو الشهر الماضي.

وبحسب بيان نشرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، يأتي الاستدعاء بسبب احتمال استجابة النظام الفرعي لرصد الاصطدام في أنظمة القيادة الأوتوماتيكية بصورة غير مناسبة بعد حدوث اصطدام.

وجاء القرار استناداً على حادث وقع في الثاني من أكتوبر الماضي، أطاحت فيه سيارة عادية بامرأة كانت إلى طريق سيارة أجرة طراز «كروز».

وفعلت السيارة «كروز» ذاتية القيادة نظام المكابح قبل الاصطدام بالمرأة، ثم حاولت التوقف على جانب الطريق، وفقاً للإدارة الوطنية لسلامة المرور، لكن المركبة دفعت المرأة للأمام ستة أمتار.

وكانت جنرال موتورز تراهن بثقة على تكنولوجيا القيادة الذاتية. وذكرت ماري بارا، المديرة التنفيذية للشركة أن يونيو أن «كروز» قد تولّد عائدات بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.

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