بعد حادث اصطدام.. «جنرال موتورز» تستدعي 950 سيارة ذاتية القيادة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعت شركة كروز، شركة المركبات ذاتية القيادة التي تملكها جنرال موتورز، 950 من السيارات ذاتية القيادة في أنحاء الولايات المتحدة، بعد حادث اصطدام بأحد المارة في سان فرانسيسكو الشهر الماضي.
وبحسب بيان نشرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، يأتي الاستدعاء بسبب احتمال استجابة النظام الفرعي لرصد الاصطدام في أنظمة القيادة الأوتوماتيكية بصورة غير مناسبة بعد حدوث اصطدام.
وجاء القرار استناداً على حادث وقع في الثاني من أكتوبر الماضي، أطاحت فيه سيارة عادية بامرأة كانت إلى طريق سيارة أجرة طراز «كروز».
وفعلت السيارة «كروز» ذاتية القيادة نظام المكابح قبل الاصطدام بالمرأة، ثم حاولت التوقف على جانب الطريق، وفقاً للإدارة الوطنية لسلامة المرور، لكن المركبة دفعت المرأة للأمام ستة أمتار.
وكانت جنرال موتورز تراهن بثقة على تكنولوجيا القيادة الذاتية. وذكرت ماري بارا، المديرة التنفيذية للشركة أن يونيو أن «كروز» قد تولّد عائدات بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.
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