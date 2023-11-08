النجمة السينمائية بلانشيت تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار بغزة

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- Khaberni) خبرني - جددت النجمة السينمائية الحائزة على جائزة الأوسكار كيت بلانشيت، الدعوة التي وجهها مسؤولو الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لهجوم إسرائيلي، حيث قوبلت دعوتها بالتصفيق من قبل نواب البرلمان الأوروبي.
جاء ذلك في كلمة لبلانشيت، التي تتولى منصب سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلمة في افتتاح الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل. وقالت بلانشيت، "لستُ سورية أو أوكرانية أو يمنية أو أفغانية أو جنوب سودانية أو إسرائيلية أو فلسطينية أو سياسية، أنا لست حتى خبيرة، لكنني شاهدت أثناء زياراتي للاجئين حول العالم، آثار الحروب والعنف والقسوة على حياة الإنسان". وأضافت أنها تراقب "العنف المستمر في إسرائيل وغزة خلال الأسابيع القليلة الماضية بخوف وقلق". وقالت الممثلة الأسترالية، "كلف الصراع ولا يزال يكلف حياة الآلاف من الأبرياء". وتابعت "هذا الأسبوع، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين كرهائن". ولاقت كلمات بلانشيت، استحسانا وتصفيقا من أعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي.
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