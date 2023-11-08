النجمة السينمائية بلانشيت تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - جددت النجمة السينمائية الحائزة على جائزة الأوسكار كيت بلانشيت، الدعوة التي وجهها مسؤولو الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لهجوم إسرائيلي، حيث قوبلت دعوتها بالتصفيق من قبل نواب البرلمان الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة لبلانشيت، التي تتولى منصب سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلمة في افتتاح الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل. وقالت بلانشيت، "لستُ سورية أو أوكرانية أو يمنية أو أفغانية أو جنوب سودانية أو إسرائيلية أو فلسطينية أو سياسية، أنا لست حتى خبيرة، لكنني شاهدت أثناء زياراتي للاجئين حول العالم، آثار الحروب والعنف والقسوة على حياة الإنسان". وأضافت أنها تراقب "العنف المستمر في إسرائيل وغزة خلال الأسابيع القليلة الماضية بخوف وقلق". وقالت الممثلة الأسترالية، "كلف الصراع ولا يزال يكلف حياة الآلاف من الأبرياء". وتابعت "هذا الأسبوع، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين كرهائن". ولاقت كلمات بلانشيت، استحسانا وتصفيقا من أعضاء الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي.