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بدء عمليات الدفع اللحظية في أوروبا

11/8/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سوف يتمكن العملاء المصرفيون في الاتحاد الأوروبي من القيام بعمليات دفع لحظية بعملة اليورو في أي وقت وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه بين العواصم والبرلمان الأوروبي في بروكسل.

وقال النائب الهولندي ميشيل هوجيفين، الذي قاد المفاوضات من أجل البرلمان الأوروبي((العملاء سوف يتمتعون بخيارات دفع أكثر سلاسة، والشركات سوف تدفع تكاليف أقل، وأنظمة المدفوعات الأوروبية بأكملها سوف تصبح أكثر تنافسية)).

وجاء في بيان أن القواعد الجديدة ((سوف تساعد في الحد من أي اعتماد مفرط على المؤسسات المالية والبنية التحتية لدول ثالثة)) و((تحسين استقلال القطاع المالي الأوروبي)).

ويشار إلى عمليات الدفع اللحظية أسرع بكثير من التحويلات الائتمانية التقليدية للبنك، وتتيح تحويل الأموال خلال 10 ثوان.

وبالمقارنة، فإن التحويلات الائتمانية التقليدية يستقبلها مقدمو خدمات الدفع خلال ساعات العمل، كما أنها تصل حساب الفرد يوم العمل التالي، وفي بعض الحالات بعد ثلاثة أيام.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت سابقاً إن التحولات المالية الأسرع يمكن أن تؤدي لدفعة اقتصادية قيمتها تقدر بـ 1.34 مليار يورو إلى 1.84 مليار يورو سنوياً.

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