بدء عمليات الدفع اللحظية في أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
سوف يتمكن العملاء المصرفيون في الاتحاد الأوروبي من القيام بعمليات دفع لحظية بعملة اليورو في أي وقت وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه بين العواصم والبرلمان الأوروبي في بروكسل.
وقال النائب الهولندي ميشيل هوجيفين، الذي قاد المفاوضات من أجل البرلمان الأوروبي((العملاء سوف يتمتعون بخيارات دفع أكثر سلاسة، والشركات سوف تدفع تكاليف أقل، وأنظمة المدفوعات الأوروبية بأكملها سوف تصبح أكثر تنافسية)).
وجاء في بيان أن القواعد الجديدة ((سوف تساعد في الحد من أي اعتماد مفرط على المؤسسات المالية والبنية التحتية لدول ثالثة)) و((تحسين استقلال القطاع المالي الأوروبي)).
ويشار إلى عمليات الدفع اللحظية أسرع بكثير من التحويلات الائتمانية التقليدية للبنك، وتتيح تحويل الأموال خلال 10 ثوان.
وبالمقارنة، فإن التحويلات الائتمانية التقليدية يستقبلها مقدمو خدمات الدفع خلال ساعات العمل، كما أنها تصل حساب الفرد يوم العمل التالي، وفي بعض الحالات بعد ثلاثة أيام.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت سابقاً إن التحولات المالية الأسرع يمكن أن تؤدي لدفعة اقتصادية قيمتها تقدر بـ 1.34 مليار يورو إلى 1.84 مليار يورو سنوياً.
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