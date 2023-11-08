ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في أكتوبر

قفزت مبيعات السيارات في الصين خلال أكتوبر الماضي، بأكبر وتيرة لها منذ خمسة أشهر، حيث قامت شركات تصنيع السيارات بتكثيف عروضها الترويجية من أجل زيادة عمليات التسليم قبيل حلول نهاية العام.

وأظهرت بيانات صادرة عن ((اتحاد سيارات الركاب الصيني))، نقلتها وكالة ((بلومبرج)) للأنباء، ارتفاع مبيعات السيارات بـ10.2 % بالمقارنة مع العام السابق، لتصل إلى 2.03 مليون سيارة.

ومن بين هذه السيارات، هناك 767 ألف سيارة كهربائية وهجينة، بزيادة 37.5 %. كما ارتفعت صادرات السيارات بـ 49 % حيث تم شحن 391 ألف سيارة إلى الخارج.

وعادة ما يشهد موسم الخريف - الذي يطلق عليه اسم ((سبتمبر الذهبي)) و((أكتوبر الفضي)) - في الدولة صاحبة أكبر سوق للسيارات في العالم، زيادة في عمليات تسليم السيارات، مدفوعة بزيادة الإنتاج بعد انتهاء عطلات فصل الصيف ومحاولة شركات صناعة السيارات الوصول إلى مستهدفات المبيعات السنوية.