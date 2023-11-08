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عرض بيت عائم بطول 24 متراً في «أبوظبي الدولي للقوارب»

11/8/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((أبوظبي لبناء السفن))، الشركة المتخصصة في تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها - قارب البيت العائم 24 - A. وبالاعتماد على خبرتها المتنوعة في القطاع، يمكن لشركة أبوظبي لبناء السفن تخصيص القارب للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية.

ومن جهته، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: ((يعد إطلاق قارب البيت العائم 24 - A في معرض أبوظبي الدولي للقوارب إنجازاً استراتيجيًا إذ يمثّل هذا الحدث المهم فرصة مثالية لإبراز التقدّم الملحوظ الذي أحرزناه في تصميم السفن عالمية المستوى. وتُؤكد إضافة القارب 24 - A إلى محفظة أبوظبي لبناء السفن التزامنا المتجدد تلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، إضافة إلى متطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر على حد سواء)).

وتم تصميم قارب البيت العائم 24 - A باستخدام أحدث التجهيزات عالية الجودة، إذ يقدّم تجربة معيشية فريدة كما أن التصميم الداخلي المزوّد نظام المنزل الذكي يتميز بكونه أنيقاً وعملياً، ويُوفر مساحة كبيرة للترفيه والاسترخاء.

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