عرض بيت عائم بطول 24 متراً في «أبوظبي الدولي للقوارب»

أعلنت ((أبوظبي لبناء السفن))، الشركة المتخصصة في تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها - قارب البيت العائم 24 - A. وبالاعتماد على خبرتها المتنوعة في القطاع، يمكن لشركة أبوظبي لبناء السفن تخصيص القارب للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية.

ومن جهته، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: ((يعد إطلاق قارب البيت العائم 24 - A في معرض أبوظبي الدولي للقوارب إنجازاً استراتيجيًا إذ يمثّل هذا الحدث المهم فرصة مثالية لإبراز التقدّم الملحوظ الذي أحرزناه في تصميم السفن عالمية المستوى. وتُؤكد إضافة القارب 24 - A إلى محفظة أبوظبي لبناء السفن التزامنا المتجدد تلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، إضافة إلى متطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر على حد سواء)).

وتم تصميم قارب البيت العائم 24 - A باستخدام أحدث التجهيزات عالية الجودة، إذ يقدّم تجربة معيشية فريدة كما أن التصميم الداخلي المزوّد نظام المنزل الذكي يتميز بكونه أنيقاً وعملياً، ويُوفر مساحة كبيرة للترفيه والاسترخاء.