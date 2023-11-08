اقتصادية الشارقة تعزز التواصل مع القطاع الصناعي بزيارات للمصانع

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في الإمارة، بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، وللتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.

وقام وفد الدائرة بزيارة لمصنع ((فايركس ذ. م. م))، ومصنع ((اشوكا بلاستيك ذ. م. م))، ومصنع ((بلو شوكلت)) لصناعة الشوكولاته والحلويات، حيث جرى تفقد سير العمل في المصانع وبرامجهم الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى خطط التسويق والترويج المعتمدة لديهم للدخول إلى الأسواق الإقليمية، كما اطلع وفد الدائرة على آلية إدارة المصانع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية عالية الجودة، وبحث أيضاً عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة، كما تم خلال الزيارات الاطلاع على أبرز احتياجات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية.