اقتصادية الشارقة تعزز التواصل مع القطاع الصناعي بزيارات للمصانع

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في الإمارة، بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، وللتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.
وقام وفد الدائرة بزيارة لمصنع ((فايركس ذ. م. م))، ومصنع ((اشوكا بلاستيك ذ. م. م))، ومصنع ((بلو شوكلت)) لصناعة الشوكولاته والحلويات، حيث جرى تفقد سير العمل في المصانع وبرامجهم الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى خطط التسويق والترويج المعتمدة لديهم للدخول إلى الأسواق الإقليمية، كما اطلع وفد الدائرة على آلية إدارة المصانع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية عالية الجودة، وبحث أيضاً عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة، كما تم خلال الزيارات الاطلاع على أبرز احتياجات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
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