«آر تي إكس» تستعرض تقنيات تحويلية لمنظومة طيران أكثر ترابطاً واستدامة

تستعد شركة ((آر تي إكس))، المتخصصة في مجال الطيران والدفاع، لعرض مجموعة واسعة من قدراتها التجارية والدفاعية في ((معرض دبي للطيران 2023)). وستسلّط ((آر تي إكس)) خلال الدورة الحالية من المعرض الضوء على هيكليتها الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخراً نتيجة إعادة التنظيم الاستراتيجي لشركاتها – ريثيون، وكولينز أيروسبيس، وبرات آند ويتني – والذي يهدف إلى تلبية التزاماتها تجاه عملائها بشكل أفضل، وإبراز القوة المشتركة لقدرات شركاتها. وستعرض الشركة أيضاً أحدث تقنياتها في مجالات العمليات الميدانية، والتي تسهم في إنشاء منظومة طيران أكثر ترابطاً واستدامة، كما ستعكس التزامها بإنشاء قدرات صناعية مستقلة وتطوير المواهب المحلية في المنطقة.

وستستعرض ((آر تي إكس)) أيضاً خبراتها في تطوير تقنيات الدفاع المتقدمة للعمليات الميدانية المترابطة، والهيمنة الجوية، والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

وقال فهد محمد المهيري، مدير عام شركة ((ريثيون الإمارات))، إحدى شركات ((ريثيون)) التابعة لشركة ((آر تي إكس)): ((نحن نتطلّع لعرض مجموعتنا الواسعة من التقنيات المتطورة والتحويلية في ((معرض دبي للطيران)) هذا العام للمساهمة في بناء عالم أكثر أماناً وسلامة. وتمثل مشاركتنا دليلاً على التزامنا بتعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وسعينا للارتقاء بقطاع الطيران، وتعزيز أنظمة الاتصال والاستدامة، وذلك بالاستفادة من خبرة ((آر تي إكس)) الواسعة في مختلف المجالات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار، وأنظمة الاتصالات الآمنة، والشبكات المرنة، والذكاء الاصطناعي، والمستجيبات)).

وقالت أمل عثمان، المدير العام لشركة ((كولينز أيروسبيس)) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إحدى الشركات التابعة لشركة ((آر تي إكس)): ((نطوّر في ((آر تي إكس)) الابتكارات التي ستُعيد تعريف قطاع صناعة الطيران من أجل مستقبل أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة)).