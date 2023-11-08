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«اتصالات من &E» تستقطب الدفعة الخامسة لبرنامج خريجي الذكاء الاصطناعي

11/8/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((اتصالات من &e)) استقطاب دفعة جديدة من الخريجين لبرنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف بناء قادة المستقبل في الإمارات وتمكين الخريجين من تعزيز قدراتهم في التقنيات الحديثة والقيادة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي.

ورحّب مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ((اتصالات من &e))، بالخريجين الجدد الذين حصلوا على فرصة فريدة لاكتساب المهارات ضمن تجارب عملية، قائلاً: ((يسعدنا الترحيب بالمنضمين الجدد لخريجي برنامج الذكاء الاصطناعي لهذا العام، إذ يمثل هذا البرنامج إنجازاً يوضح أولويات الشركة في العمل على دعم المواهب لإعدادهم لقيادة المستقبل، وتمكين جيل من الخبراء الرقميين وتزويدهم بالمهارات الرقمية المناسبة لضمان استعدادهم لمواكبة التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا.

ونؤمن بأن هذا البرنامج هو منصة رائدة لدعم مسيرتهم المهنية المتميزة واكتساب الخبرات العملية)).

ومن جانبه قال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في ((اتصالات من &e))، إنه بانضمام الدفعة الخامسة أصبح إجمالي المنضمين لهذا البرنامج أكثر من 200 مواطن ومواطنة.

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