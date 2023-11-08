«اتصالات من &E» تستقطب الدفعة الخامسة لبرنامج خريجي الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((اتصالات من &e)) استقطاب دفعة جديدة من الخريجين لبرنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف بناء قادة المستقبل في الإمارات وتمكين الخريجين من تعزيز قدراتهم في التقنيات الحديثة والقيادة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي.
ورحّب مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ((اتصالات من &e))، بالخريجين الجدد الذين حصلوا على فرصة فريدة لاكتساب المهارات ضمن تجارب عملية، قائلاً: ((يسعدنا الترحيب بالمنضمين الجدد لخريجي برنامج الذكاء الاصطناعي لهذا العام، إذ يمثل هذا البرنامج إنجازاً يوضح أولويات الشركة في العمل على دعم المواهب لإعدادهم لقيادة المستقبل، وتمكين جيل من الخبراء الرقميين وتزويدهم بالمهارات الرقمية المناسبة لضمان استعدادهم لمواكبة التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا.
ونؤمن بأن هذا البرنامج هو منصة رائدة لدعم مسيرتهم المهنية المتميزة واكتساب الخبرات العملية)).
ومن جانبه قال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في ((اتصالات من &e))، إنه بانضمام الدفعة الخامسة أصبح إجمالي المنضمين لهذا البرنامج أكثر من 200 مواطن ومواطنة.
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