الزمالك يهزم بيراميدز ويضرب موعداً مع الأهلي بنهائي كأس مصر

بلغ الزمالك نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023 بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على عشرة لاعبين من بيراميدز التي شهدت تألق حارسه محمد عواد بعد التعادل 3-3 عقب الوقت الأصلي والإضافي أمس.

وتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي، حامل اللقب، في نهائي البطولة.

وتصدى الحارس عواد للركلتين الرابعة والخامسة لبيراميدز من أحمد سامي ومصطفى فتحي، بعدما أهدر محمد أشرف (روقة) الركلة الثانية للزمالك وسدد في القائم الأيمن.

وتقدم فيستون مايلي لبيراميدز مبكراً بعد تمريرة من عبد الله السعيد الذي سيطر على رمية تماس نفذها زميله محمد الشيبي.

وعقب الهدف، أهدر الزمالك عدة فرصة كبرى للتسجيل، وسدد القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) فوق العارضة، ثم نفذ أحمد سيد (زيزو) ركلة حرة اصطدمت بإطار المرمى.

وبحث المدرب جايمي باتشيكو عن تأمين النتيجة، ودفع بلاعب الوسط أحمد توفيق بدلاً من وليد الكرتي، بعد ساعة من اللعب، ليحصل البديل على بطاقة صفراء بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

وقبل 11 دقيقة من النهاية، تلقى توفيق البطاقة الصفراء الثانية بعد مخالفة مع يوسف إبراهيم (أوباما) ليغادر الملعب مطروداً.

وبدا أن بيراميدز في طريقه لحسم المباراة، لكن نبيل عماد (دونجا) نجح في إدراك التعادل للزمالك بضربة رأس، بعد تمريرة بالرأس من البديل ناصر منسي في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الإضافي الأول، سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز، مستغلاً تمريرة من رمضان صبحي بعد رمية تماس نفذها الشيبي.

ولم يدم التقدم سوى ثماني دقائق، وتعادل البديل سامسون أكينيولا، بعدما تبادل الكرة مع أوباما، وسدد من مدى قريب في شباك حارس بيراميدز أحمد الشناوي.

لكن محمد حمدي مدافع بيراميدز جعل النتيجة 3-2 بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة فتحي عقب ثلاث دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني.

إلا أن منسي أعاد الزمالك للمباراة مجدداً بضربة رأس بعد ركلة ركنية من زيزو قبل ثماني دقائق من النهاية.

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