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اعتقال فتيين هدَّدا مدرسة في ألمانيا بسلاحين مزيَّفين

11/8/2023 7:21:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتقلت الشرطة الألمانية في هامبورغ (شمال)، أمس، فتيين في الـ12 و13 من العمر، وضبطت سلاحين مزيفين على ما يبدو، بعد إخلاء مدرسة إثر تهديد معلمة من قبل مسلحين مفترضين.

وبعد إخلاء المدرسة الواقعة في منطقة بلانكنيز وتفتيشها من قبل 400 شرطي، أوقفت قوات الأمن أربعة فتيان على بعد نحو ستة كيلومترات (اثنان يبلغان من العمر 12 عاماً، وواحد في الـ13 من العمر، وآخر في الـ14)، في إطار عملية تدخل أخرى، وفقاً لبيان للشرطة.

وكتبت الشرطة: «اتضح أن الفتى البالغ 12 عاماً، والآخر البالغ 13 عاماً، قد يكونان المطلوبين (بعد تهديد المعلمة)».

وأضافت: «كما ضبطت الشرطة سلاحين يبدو أنهما مزيفان».

وبدأت الحادثة ظهراً باتصال طارئ بدائرة الشرطة أجراه ممثل المدرسة. ووفقاً لعناصر التحقيق الحالية، دخل صبيان إلى فصل دراسي وهددا مدرسة بسلاح، كما افادت الشرطة في بيانها.

وتابعت: «ثم هرب الفتيان إلى وجهة مجهولة».

وعند وصولها إلى المدرسة، أجلت الشرطة جميع الطلاب، ونقلتهم في حافلات إلى ثكنة قريبة، ونفَّذت عمليات تفتيش انتهت قرابة الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي.

وتوجهت وحدة تدخل خاصة تابعة للشرطة إلى المدرسة.

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