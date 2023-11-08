جراحة ناجحة بتقنية ثقب المفتاح لرياضية تعاني تخثر الدم في أبوظبي

أجرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أخيراً جراحة ثقب المفتاح لرياضية محترفة تعاني تخثر الدم الناجم عن الجهد.

وتعد المريضة واحدة من نخبة الرياضيين في المملكة المتحدة كانت تعاني ألماً مستمراً وتورماً في ذراعها اليسرى.

وأوضح الدكتور محمد باجنيد، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أنه بعد خضوع المريضة للفحص الدقيق، تبيَّن أنها مصابة بمتلازمة مخرج الصدر، ما أدى إلى إصابتها بتخثر الدم الناجم عن الجهد متلازمة باجيت شروتر، ويحدث ذلك بسبب الضغط الشديد على الوريد والشريان والأعصاب في الجزء العلوي من الذراع بواسطة عضلات الرقبة الضخمة الموجودة على الضلع الأول.

ولفت إلى أنه تم إجراء هذه الجراحة بتقنية «ثقب المفتاح» عبر شقّ صغير للغاية في إبطها بدلاً من اختيار النهج الأكثر استخداماً الذي يتضمن شقاً كبيراً سيشوّه الجزء الأمامي من الصدر، وتم تحرير الوريد المسدود من أي ضغط، وتم فتحه باستخدام تقنية منع تخثر الدم وعاد ليعمل بشكل طبيعي قبل مغادرتها المستشفى.

وقالت المريضة: «بالنسبة إلى شخص كرّس حياته المهنية للرياضة، شعرت بقلق ومخاوف كثيرة عند تشخيص إصابتي بتخثّر الدم الناجم عن الجهد، لكن لحسن الحظ وبفضل خبرة الدكتور باجنيد والفريق متعدد التخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية تكللت عمليتي بالنجاح في غضون ساعة واحدة فقط، وتمكنت من مغادرة المستشفى بعد يومين من الجراحة».

وقال الدكتور ماثيو جيتمان، مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تتمحور قيمنا الأساسية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية على منح الأولوية المطلقة لاحتياجات المرضى، ومن خلال اتباعنا نهجاً شاملاً يراعي احتياجات وتطلعات المرضى ويتفهم مخاوفهم، فإننا نضمن وضع خطط علاجية مناسبة لكل مريض مدعومة بأحدث التقنيات، وسيظل التزامنا بتقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية عبر محاورنا الرئيسة للرعاية، وهي الممارسة الطبية والأبحاث والتعليم، إلى جانب نموذجنا الفريد للرعاية».

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