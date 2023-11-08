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«كلمات» تُضيء عالم الصغار واليافعين

11/8/2023 7:21:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جلسات تفاعلية وأخرى قرائية، ومجموعة متنوعة من الإصدارات الخاصة بأدب الأطفال واليافعين تقدّمها دار ((كلمات)) التابعة لـ((مجموعة كلمات)) لزوار الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، خلال مشاركتها في الحدث بجناح خاص تحت شعار ((نستكشف خيال الأطفال)).

تقدّم ((كلمات)) عدداً من الأنشطة المتميزة التي تخاطب خيال الصغار وتفتح لهم آفاقاً واسعة للإبداع، وتشمل هذه الأنشطة؛ ركن التصوير، والذي يأتي احتفالاً بكوريا ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض، إذ تُتيح هذه المساحة للزوار إمكانية الدخول إليها لالتقاط صور خاصة، وقد استوحي تصميم الغرفة من الثقافة الكورية الغنية، وتحتوي على العديد من الأكسسوارات التي تجسّد عدداً من إصدارات الدار وكتبها بهدف إضفاء جوّ من الترفيه والتسلية.

كما توفّر ((كلمات)) تجربة شخصية وممتعة مصممة خصيصاً للأطفال لمساعدتهم على شراء الكتب التي تتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث يمكن للصغار الوقوف أمام كاميرا جهاز إلكتروني لوحي يتيح له التفاعل من خلال فلاتر ومؤثرات بصرية تساعده على اختيار كتاب لشرائه، بهدف تعزيز التواصل مع الجيل الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن الفعاليات أيضاً؛ عدد من الجلسات القرائية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتمنح القراء فرصة المشاركة في قراءة بعض إصدارات ((كلمات)) المتنوعة، بما في ذلك كتب الطهي وغيرها، برفقة عدد من المؤلفين والمؤلفات.

بدورها تشمل ورش العمل التي يزخر بها جناح ((كلمات))؛ ورشة في فنّ الخيوط بالاستعانة بكتاب ((الخط))، وورشة ((نحن كلّنا بشر)) التي تتناول الرسوم والشخصيات المتحركة.

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