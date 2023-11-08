كتب الأطفال في المعرض.. فضاءات حافلة بألوان المعرفة والجمال

ينطلق معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 42 بعدة إصدارات مختلفة ومتميزة، يشارك فيها الكبار والصغار، فهو فرصة للأطفال لإطلاق إصداراتهم الكتابية التي تشجع الآخرين على دخول عالم الكتابة وهم صغار ليبدعوا أكثر ويتعلموا مفردات منوعة، فالكتابة في سن صغيرة تشجع العقل على التفكير وترسم شخصية خاصة بهم في عالم الكتب والتأليف.

هوايات متعددة

((البيان)) التقت الكاتبة الصغيرة هداية صالح وهي في عمر 10 سنوات ولديها هوايات متعددة مثل الخطابة والرسم والطبخ والسباحة وإلقاء وكتابة الشعر، إضافة إلى كتابة القصص وقراءتها، وتقول: أنا أصغر حكواتية معتمدة بمعهد الشارقة للتراث ومذيعة لتلفزيون الشارقة وأصغر طفلة أدرس دبلوم البرلمان العربي للطفل بجامعة الشارقة، وقد أصدرت كتابي الأول ((قرية الطيبين)) في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والإصدار أسلوب نثري وفلسفي بمعنى كيف أشكل الأفكار وألونها؟ وكتابي الثاني كان بعنوان ((انتبه أنا فكرة)) وأصدرته في معرض الشارقة الدولي لكتاب.

وتطمح هداية إلى أن تكون في المستقبل عالمة كيمياء وفيزياء ورائدة فضاء وحكواتية، وتقول: معرض الكتاب فرصة للالتقاء بالكتّاب ومشاهدة الأجواء الثقافية والمسرحيات وشراء الكتب التي تساعد على تطوير مهاراتي أكثر في الكتابة.

مفردات عربية

كما أصدر شقيق هداية كتاباً آخر ليساعد ويشجع نفسه على التواصل باللغة العربية، ويقول عبدالله صالح: كنت أتحدث باللغة الإنجليزية كثيراً ولكن تعلمت أكثر اللغة العربية ومفرداتها المختلفة وشجعتني المعلمة هيا القاسم على أن أصدر كتابي الأول ((نحن لها))، فساعدتني على تطوير أفكاري ومهاراتي في الكتابة وناقشتني كثيراً في كيفية اكتساب المفردات بالعربية وذلك بالقراءة المستمرة، ويحمل عبدالله الكثير من الطموحات فيحلم بأن يكون رائد فضاء، وذلك بعد زيارته مركز محمد بن راشد للفضاء، ويطمح إلى أن يكون كاتباً وشاعراً ودكتوراً في الجامعة، وقد لاقى الكثير من التشجيع من والديه على استكمال معرفته.

((عائلة الكناكنة))

وتحدث الإعلامي الصغير عيسى المازمي وهو في الصف السادس وعضو مجلس أطفال الشارقة وعضو برلمان الطفل العربي، حيث يقول: بدايتي كانت من الصف الأول فقد كنت دائماً عريف الحفل في المدرسة، وحالياً مذيع بإذاعة وتلفزيون الشارقة وحكواتي معتمد بمعهد الشارقة للتراث، وقد ساعدني والدي ووالدتي والمعلمة هيا القاسم على أن أكون قارئاً وكاتباً ممتازاً، وكان إصداري الأول بعنوان ((عائلة الكناكنة)) وقد أطلقت اسم الكناكنة على أبطال القصة وهم مجموعة وحوش يدور بينهم الكثير من المواقف والكوميديا، ويطمح المازمي إلى أن يكون إعلامياً متميزاً وأن تكون لديه رؤية واضحة وأن يكون ذا قيمة في المجتمع ويمثل دولته الإمارات في مختلف الميادين، ويقول: أنصح الأولاد وأصدقائي بالقراءة، فالقراءة تنمي العقل وتجعلك تفكر خارج الصندوق، وهي غذاء العقول وروتين يومي أتبعه في حياتي.